Зміна місця реєстрації онлайн та електронні петиції – в "Дії" з'явились нові послуги

Ними можна буде скористатись незабаром, після чергового оновленя, на сайті та у мобільному додатку "Дія"

У понеділок, 17 травня, Міністерство цифрової трансформації України на Diia Summit 2.0 презентувало нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатись на сайті та у мобільному додадку "Дія".

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Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Які функції з'явились:

Зміна місця реєстрації онлайн – послуга доступна лише для власників ID-карток. Також потрібна заповнена заява та онлайн-підтвердження власника житла. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя.

Електронний підпис у "Дії" – ним можна користуватись, коли ви отримуєте державні послуги, підписуєте документи або ж онлайн-платежі у банках.

NFC-авторизація — власники ID-картки зможуть авторизуватися у додатку, приклавши картку до смартфона.

Електронні петиції – ця послуга наразі доступна в Полтаві, Івано-Франківську, Луцьку, Сумах, Ужгороді, Хмельницькому, Дніпрі, Тернополі, Черкасах і Херсоні.

Автоматична реєстрація ФОП – заповнення заяви займе всього лиш 15 хвилин, а обробка – декілька секунд.

Сплата податків та подача декларації у мобільному застосунку – можна задекларувати доходи, сплатити єдиний податок і ЄСВ, переглянути декларації та розрахунки за минулі періоди

Статичний QR-код – надає змогу поділитися документами онлайн, не потрібно буде щоразу ксерити копії документів.

Заміна водійського посвідчення – крім того, щогодини "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи" та сповіщатиме про них.

Подача заяви для отримання пільгової іпотеки для переселенців.

Онлайн-сплата адмінзбору – послуга доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному.

"Замість 10 кабінетів – один сайт. Замість довгих черг – декілька кліків. Робимо Україну сучасною цифровою державою разом", – підсумував президент.

Раніше ми повідомляли, що власники паперових паспортів-книжок зможуть скористатися послугою реєстрації місця проживання онлайн через портал або додаток "Дія". Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Поки що так звана електронна прописка працює тільки для українців з ID-картами.