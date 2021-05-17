Зміна місця реєстрації онлайн та електронні петиції – в "Дії" з'явились нові послуги

У понеділок, 17 травня, Міністерство цифрової трансформації України на Diia Summit 2.0 презентувало нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатись на сайті та у мобільному додадку "Дія".
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Які функції з'явились:
- Зміна місця реєстрації онлайн – послуга доступна лише для власників ID-карток. Також потрібна заповнена заява та онлайн-підтвердження власника житла. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя.
- Електронний підпис у "Дії" – ним можна користуватись, коли ви отримуєте державні послуги, підписуєте документи або ж онлайн-платежі у банках.
- NFC-авторизація — власники ID-картки зможуть авторизуватися у додатку, приклавши картку до смартфона.
- Електронні петиції – ця послуга наразі доступна в Полтаві, Івано-Франківську, Луцьку, Сумах, Ужгороді, Хмельницькому, Дніпрі, Тернополі, Черкасах і Херсоні.
- Автоматична реєстрація ФОП – заповнення заяви займе всього лиш 15 хвилин, а обробка – декілька секунд.
- Сплата податків та подача декларації у мобільному застосунку – можна задекларувати доходи, сплатити єдиний податок і ЄСВ, переглянути декларації та розрахунки за минулі періоди
- Статичний QR-код – надає змогу поділитися документами онлайн, не потрібно буде щоразу ксерити копії документів.
- Заміна водійського посвідчення – крім того, щогодини "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи" та сповіщатиме про них.
- Подача заяви для отримання пільгової іпотеки для переселенців.
- Онлайн-сплата адмінзбору – послуга доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному.
"Замість 10 кабінетів – один сайт. Замість довгих черг – декілька кліків. Робимо Україну сучасною цифровою державою разом", – підсумував президент.
Раніше ми повідомляли, що власники паперових паспортів-книжок зможуть скористатися послугою реєстрації місця проживання онлайн через портал або додаток "Дія". Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Поки що так звана електронна прописка працює тільки для українців з ID-картами.