Русский
$ 27,61
33,48
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Зміна місця реєстрації онлайн та електронні петиції – в "Дії" з'явились нові послуги

17 травня, 13:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Ними можна буде скористатись незабаром, після чергового оновленя, на сайті та у мобільному додатку "Дія"

У понеділок, 17 травня, Міністерство цифрової трансформації України на Diia Summit 2.0 презентувало нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатись на сайті та у мобільному додадку "Дія".

Реклама

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Які функції з'явились:

В тренді
"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: список
В тренді
Оформлення субсидій по-новому: українцям підказали чотири способи
В тренді
Закони про пільгове розмитнення євроблях набрали чинності: чого чекати далі?
До України завезли сотні тисяч "євроблях"
  • Зміна місця реєстрації онлайн – послуга доступна лише для власників ID-карток. Також потрібна заповнена заява та онлайн-підтвердження власника житла. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя.
  • Електронний підпис у "Дії" – ним можна користуватись, коли ви отримуєте державні послуги, підписуєте документи або ж онлайн-платежі у банках.
  • NFC-авторизація — власники ID-картки зможуть авторизуватися у додатку, приклавши картку до смартфона.
  • Електронні петиції – ця послуга наразі доступна в Полтаві, Івано-Франківську, Луцьку, Сумах, Ужгороді, Хмельницькому, Дніпрі, Тернополі, Черкасах і Херсоні.
  • Автоматична реєстрація ФОП – заповнення заяви займе всього лиш 15 хвилин, а обробка – декілька секунд.
  • Сплата податків та подача декларації у мобільному застосунку – можна задекларувати доходи, сплатити єдиний податок і ЄСВ, переглянути декларації та розрахунки за минулі періоди
  • Статичний QR-код – надає змогу поділитися документами онлайн, не потрібно буде щоразу ксерити копії документів.
  • Заміна водійського посвідчення – крім того, щогодини "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи" та сповіщатиме про них.
  • Подача заяви для отримання пільгової іпотеки для переселенців.
  • Онлайн-сплата адмінзбору – послуга доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному.

"Замість 10 кабінетів – один сайт. Замість довгих черг – декілька кліків. Робимо Україну сучасною цифровою державою разом", – підсумував президент.

Раніше ми повідомляли, що власники паперових паспортів-книжок зможуть скористатися послугою реєстрації місця проживання онлайн через портал або додаток "Дія". Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Поки що так звана електронна прописка працює тільки для українців з ID-картами.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніЕкономіка
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти