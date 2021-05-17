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Долар обвалився до мінімуму з вересня 2020 року: офіційний курс

17 травня, 16:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти щодо гривні на 18 травня

Долар опинився на "дні" за 8 з гаком місяців

Долар опинився на "дні" за 8 з гаком місяців / Фото: Игорь Тимофеев, Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 18 травня:

17.0518.05зміна
1 долар США27,61 грн27,56 грн - 0,05
1 євро33,48 грн33,44 грн - 0,04
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У порівнянні зі значеннями 17 травня курс долара впав ще на п'ять копійок після зниження на дві копійки попереднього банківського дня. Це мінімум з 1 вересня 2020 року, тобто більше, ніж за вісім місяців.

За тиждень – з 11 по 18 травня – гривня зміцнилася відносно американської валюти на 20 копійок.

Як пояснювали експерти, багато в чому зміцнення гривні забезпечує попит на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни. Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
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Євро після зростання на 11 копійок, подешевшав на чотири копійки.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлений 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб лише на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, купуючи готівку в банках українцям не варто побоюватися, що на банкнотах може бути коронавірус. У Нацбанку дезінфікують гроші. Детальніше дивіться в сюжеті:

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