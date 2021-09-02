25-річчя гривні і допомога Україні від США – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини четверга, 2 серпня

США оголосили про виділення понад 45 млн доларів гуманітарної допомоги Україні. Колаж: "Сьогодні"

2 вересня українська гривня відзначила 25-річчя, а в США заявили, що Україна отримає додатково 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

25-річчя української гривні

Реклама

2 вересня української гривні виповнилося 25 років. У 1996 році НБУ випустив в обіг перші гривневі банкноти, які протягом більше двох десятків років змінювалися в дизайн. Українська гривня не раз удостоювалася звання найкрасивішої валюти у світі. Сайт "Сьогодні" нагадав, як виглядали перші банкноти, які були першими в країні, і як протягом довгих років вони змінювалися.

Допомога Україні від США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна надає додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України.

"Ця допомога дозволяє нашим гуманітарним партнерам підтримувати багатьох з приблизно 3,4 мільйона потребують українців", – йдеться в повідомленні.

Кошти покликані забезпечити покупку:

життєво важливою їжі;

житла;

необхідних медикаментів;

питної води.

Транспортування нафти з Британії в Україну

"Укртранснафта" вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається у Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія).

"Після перевірки якісних показників сировини, компанія почала прийом нафти в нафтотранспортну систему для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод", – повідомили в компанії.

Реклама

Нафта транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса-Кременчук".

Зростання курсу біткоїну

Курс біткоіни досяг позначки 50 тис. дол., подорожчавши в ціні на 7%. Як вважають деякі аналітики, курс криптовалюта продовжить рух у висхідному напрямку. Міхаель ван де Поппе прогнозує зростання біткоіни до 57 тис. Дол.

Ціна інших криптовалюта:

Ethereum – 3752 долара (+6.78%);

Litecoin – 183 долара (+5.45%);

NEO – 52,51 долара (+1.90%).

Також ми писали про те, що, криптоаналитик Ларк Деві впевнений: у біткоїну є всі шанси подорожчати до 300%, а недавно біткоіни передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася.