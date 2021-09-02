США виділять Україні 45 мільйонів доларів гумдопомоги

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України.
Про це він написав в Twitter.
"Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з приблизно 3,4 млн нужденних українців", – йдеться в повідомленні.
Кошти покликані забезпечити покупку життєво важливого: їжі, житла, необхідних медикаментів, а також питної води.
Як проходила зустріч Зеленського і Байдена
Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.
Байден в насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.
А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.
Читайте інші новини по темі:
- Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.
- Також нагадаємо, в ході візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали Угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.