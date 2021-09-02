25-летие гривни и помощь Украине от США – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

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США объявили о выделении более 45 млн долларов гуманитарной помощи Украине. Коллаж: "Сегодня"

2 сентября украинская гривня отметила 25-летие, а в США заявили, что Украина получит дополнительно 45 млн долларов гуманитарной помощи.

25-летие украинской гривни

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2 сентября украинской гривне исполнилось 25 лет. В 1996 году НБУ выпустил в обращение первые гривневые банкноты, которые в течение более двух десятков лет менялись в дизайн. Украинская гривна не раз удостаивалась звания самой красивой валюты в мире. Сайт "Сегодня" напомнил, как выглядели первые банкноты, которые были первыми в стране, и как в течение долгих лет они менялись.

Помощь Украине от США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставляет дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины.

"Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать многих из примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

Средства призваны обеспечить покупку:

жизненно важной пищи;

жилья;

необходимых медикаментов;

питьевой воды.

Транспортировка нефти из Британии в Украину

"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод",– сообщили в компании.

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Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Рост курса биткоина

Курс биткоина достиг отметки 50 тыс. долл., подорожав в цене на 7%. Как считают некоторые аналитики, курс криптовалюты продолжит движение в восходящем направлении. Михаэль ван де Поппе прогнозирует рост биткоина до 57 тыс. долл.

Цена других криптовалют:

Ethereum – 3752 доллара (+6.78%);

Litecoin – 183 доллара (+5.45%);

NEO – 52,51 доллара (+1.90%).

Также мы писали о том, что, криптоаналитик Ларк Дэви уверен: у биткоина есть все шансы подорожать до 300%, а недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась.