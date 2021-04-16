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"Трубу Медведчука" передали в управление государственной "Укртранснафте"

16 апреля, 17:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

АРМА провела конкурс, где приняла участие ТОВка, аффилированная с нардепом, на которого наложил санкции СНБО

Новым управляющим части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", арестованного Высшим антикоррупционным судом Украины за связь трубопровода с нардепом Виктором Медведчуком, стало государственное акционерное общество "Укртранснафта".

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Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщает в своем Telegram-канале.

Тендерный комитет Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) принял решение об избрании победителем конкурса "Укртранснафты", которая отвечала критериям отбора и предложила самые выгодные экономические условия.

В конкурсе принял участие другой претендент – ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако постановлением Высшего антикоррупционного суда от 23 февраля 2021 ему запрещено пользоваться и распоряжаться указанным активом.

Напомним, ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что должностные лица ООО "ПрикарпатЗападтранс", владельцев которого связывают с Медведчуком, на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом на 200 млн грн.

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Также напомним, что "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатировал часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В феврале НАБУ начало расследование по поводу ситуации с нефтепродуктопроводами, по которым эта компания с 2015 года перекачивала дизельное топливо из России в Украину.

Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО "ПрикарпатЗападтранс" и руководителями компаний, правопреемником которого явлется это ООО, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы – Виктор Медведчук, против которого были введены санкции СНБО за финансирование терроризма.

Также напомним, что Медведчук отрицает свою причастность к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление".

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трубопровод Виктор Медведчук управление нефтепродукты Укртранснафта АРМА

Источник: Сегодня

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