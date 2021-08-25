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Фейерверк на рынке криптовалют: биткоин взлетит до 5 трлн долларов – прогноз

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
25 августа, 11:20
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Криптоаналитик Ларк Дэви уверен, что у криптовалюты есть все шансы подорожать до 300%
Биткоин восстановился после летнего падения
Биткоин восстановился после летнего падения / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Самая популярная в мире криптовалюта – биткоин – до конца года может подорожать на 300% и обновить исторический максимум.

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Так считает криптоаналитик Ларк Дэвис, пишет РБК.

"В конце года мы увидим настоящий фейерверк на рынке криптовалют. Мы не собираемся получить 700% рост биткоина, но, возможно, мы получим еще 100%, 200% или даже 300% рост", - сказал Дэвис.

В случае 300% роста капитализация биткоина достигнет 5 трлн долларов.

Несмотря на то, что в последнее время криптовалюты росли в цене, сейчас они подешевели.

Что сейчас происходит на рынке криптовалют

  • Биткоин – 48 410 долларов (-2.91%)
  • Ethereum – 3 207 долларов (-4.27%);
  • Litecoin – 177.75 долларов (-5.18%);
  • NEO – 56.68 долларов (-8.4%).

Прогнозы экспертов

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом". В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность.

Также мы писали о том, что:

  • в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
  • недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;
  • после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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