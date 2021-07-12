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Биткоину предрекли обвал на 80%

12 июля 2021 9:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

С рекордного апреля криптовалюта уже потеряла половину стоимости, но падение может продолжиться

Аналитик не советует покупать биткоин

Аналитик не советует покупать биткоин / Фото: AFP, Pexels

Биткоин, который сейчас переживает не лучшие времена, вскоре может обвалиться еще сильнее – до 10-15 тысяч долларов, то есть на 70-80% по сравнению с нынешним уровнем.

Такой прогноз озвучил председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд в интервью CNBC. Аналитик в своих расчетах опирается на циклическую динамику курса криптовалюты.

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"Глядя на историю криптовалют и судя по тому, на каком этапе мы сейчас находимся, речь, вероятно, идет об обвале. И обвал может означать падение на 70–80%, что соответствует где-то 10-15 тыс. долларов", - считает Майнерд.

Поэтому аналитик уверен: сейчас не время покупать биткоин и держать его в портфеле.

Как известно, биткоин уже потерял около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 33-34 тыс. долларов. Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами.

Утром 12 июля, по данным CoinDesk, биткоин торгуется в районе 34,4 тыс. долларов.

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Курс биткоина 12 июля

Курс биткоина 12 июля

Напомним, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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