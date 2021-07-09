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Китайцы снова подкосили биткоин: что происходит с курсом

9 июля 2021 9:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость главной криптовалюты опустилась после заявлений главы китайского центрального банка

Китайские ограничения ударили по биткоину

Китайские ограничения ударили по биткоину / Фото: REUTERS/Florence Lo

Биткоин снова подешевел. Курс перешел в зону 32-33 тыс. долларов после того, как заместитель председателя Народного банка Китая Фань Ифэй назвал биткоин и стейблкоины спекулятивными активами, которые угрожают безопасности финансовой системы и социальной стабильности. По словам Ифэя, именно такие угрозы стали причиной криптовалютных ограничений в Китае.

"Нас по-прежнему очень беспокоит этот вопрос, поэтому мы приняли меры", – цитирует Ифэя CNBC.

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Утром 9 июля биткоин, по данным CoinDesk, торгуется у отметки 33 тыс. долларов. Накануне курс достигал 32,2 тыс. долларов, потом предпринял попытку роста, но теперь снова снижается.

Курс биткоина 9 июля

Курс биткоина 9 июля

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При этом мнения экспертов относительно курса биткоина в среднесрочной перспективе разошлись. Стратеги Xena Financial Systems считают, что рост не начнется, пока биткоин не обвалится до 27 тыс. долларов. А в Cryptorg уверены, что курс скоро достигнет 36-40 тыс. долларов, зато потом снова обвалится до 29 тыс. долларов.

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Напомним, в июне четыре провинции Китая полностью запретили майнинг криптовалют, а банкам и другим финансовым организациям в стране запретили проводить операции, связанные с цифровыми активами.

В результате этого более 70% майнеров были вынуждены отключить оборудование для переезда в другие страны. Это даже привело к снижению цен на видеокарты. Хешрейт главной криптовалюты за месяц снизился более чем на 50%. На фоне этого биткоин за два месяца подешевел на 20%.

Тем временем, Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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