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Биткоин скоро проиграет. В Goldman Sachs сделали ставку на другую криптовалюту

8 июля 2021 11:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ситуация на крипторынке может кардинально измениться, но цифровые активы все еще не могут обойти золото

Ethereum может обойти биткоин по популярности

Ethereum может обойти биткоин по популярности / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Криптовалюта Ethereum станет доминирующим средством сбережения и опередит биткоин по рыночной капитализации. Этот альткоин имеет самый высокий потенциал использования, поскольку блокчейн Ethereum – самая популярная платформа для разработки смарт-контрактов. При этом ни Ethereum, ни биткоин не смогут в ближайшем будущем опередить золото, так как высокая волатильность не позволит криптовалютам стать безопасным активом.

Такой прогноз озвучили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, пишет Business Insider.

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"Золото конкурирует с криптовалютой в той же степени, в какой оно конкурирует с другими рискованными активами, такими как акции и циклические товары. Мы рассматриваем золото как защитное хеджирование инфляции, а криптовалюту – как хеджирование инфляции риска", - объяснили в Goldman Sachs.

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8 июля капитализация биткоина, по данным CoinDesk, составляет 622 млрд долларов, у Ethereum – более 258 млрд долларов.

Напомним, в июне аналитики Bloomberg уже утверждали, что Ethereum превзойдет биткоин по рыночной капитализации. По их мнению, альткоин, в отличие от главной криптовалюты, можно использовать не только как "хранилище стоимости". Аналитики отмечают, что Ethereum из обычной цифровой монеты вырос в целую экосистему.

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Аналитики Glassnode также отметили, что долгосрочные инвесторы переключили свое внимание с биткоина на Ethereum. Держатели биткоина начали возвращать на биржи свои монеты, которые они выводили несколько лет назад. Мы уже писали о том, что под биткоином зашатался трон, а Ethereum может стать главной криптовалютой мира.

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Недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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