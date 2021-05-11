Под биткоином зашатался трон – Ethereum может стать главной криптовалютой мира

Второй по популярности коин стремительно набирает обороты, а опасения насчет инвестиций в Bitcoin растут

/ Фото: AFP, Pixabay

Пока первая и самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin застряла в районе 55 тыс. долларов, альткоин Ethereum продолжил обновлять максимумы. "Эфир" пробил отметку в 4200 долларов и, несмотря на коррекцию до 4000 долларов, уже показал годовой рост почти на 450%. Для сравнения, рост биткоина за год составил около 90%. Сейчас Ethereum – вторая по популярности криптовалюта. Но на рынке уже заговорили том, что биткоин может потерять первенство.

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"Фактически, хотя эфириум по-прежнему сильно отстает с точки зрения рыночной стоимости от биткоина, некоторые предсказывают, что вскоре занимающая второе место криптовалюта свергнет его и сама станет крупнейшей в мире. Пока удельный вес Ethereum составляет 48% от общей рыночной капитализации", – пишет Investing.

Эфириум уже начал отвлекать внимание инвесторов от биткоина. Держатели токенов стали все чаще держать Ethereum как подстраховку на период блокировок, для подтверждения транзакций в новой сети. Теоретически это может ограничить доступный запас эфириума, из-за чего курс может подняться еще выше.

/ Фото: Coinmarketcap

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Тем временем, индекс страха инвестирования в Bitcoin оказался на границе желтой и зеленой зон. Такое положение индикатора указывает на наличие у инвесторов некоторых сомнений в отношении целесообразности покупки биткоина, отмечают в Bloomchain.

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"По мере того, как биткоин будет терять историческое доминирование на рынке, валюта, основанная на технологии блокчейн, наиболее используемой остальными альткоинами, начнет расти, показывая признаки разъединения, которое давно предсказывалось "быками" Ethereum", - заявил Тим Фрост, генеральный директор Yield App.

Однако так считают не все. Например, основатель и гендиректор Morgan Creek Capital Management Марк Юско спрогнозировал для CNBC подорожание биткоина до 250 тыс. долларов за пять лет. По мнению Юско, биткоин может приблизиться по капитализации к золоту.

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.