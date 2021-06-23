Биткоин и Ethereum потеряли четверть стоимости. Но новый рост – лишь вопрос времени

Крипторынку помогут вырасти те же факторы, которые сейчас толкают курс вниз, считает стратег по криптовалютам

Криптовалюты падают, но это временно / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Криптовалюты дешевеют. Тенденция снижения цен сохраняется и носит массовый характер. За прошлую неделю Bitcoin потерял порядка 22%, а Ethereum – 28,5%. В начале неделе курс биткоина падал до 31,4 тыс. долларов, а "эфира" – до 1860 долларов. В ближайшее время рынок вряд ли вернется к бурному росту, но очередное повышение стоимости криптовалют – лишь вопрос времени.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"Рынки находятся под влиянием рисков, а не возможностей. Первым и основным проблемным вопросом стоит регулирования во всем мире, во-вторых – играет сезонный фактор, в-третьих – хэджфонды, инвесторы сейчас находятся в состоянии неопределенности из-за нарастающего инфляционного давления. Нет четкого понимания о движении цен по защитным золоту и доллару США, нет определенности в способности фондового рынка США двигаться и дальше в сторону роста, цены на товарно-сырьевом рынке высокие", – объяснил ситуацию Ковальчук.

Он считает, что если биткоин достигнет отметки в 27 тыс. долларов, курс вернется к росту.

"Это является целевой точкой снижения цены и, возможно, станет технической поддержкой для отката цены обратно. Polkadot, Ethereum Cardano, XRP, Dogecoin и другие также будут постепенно дешеветь. Искать важные уровни для покупки этих активов будем не ранее, чем в июле. Пока что крипторынку нужно дать время на снижение перед новым набором позиций", – считает эксперт.

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При этом Ковальчук уверен, что рост стоимости криптовалют – просто вопрос времени.

"Чем сильнее и жестче регулирование по всему миру (регулирование крипторынка, финансовых активов в целом, форекс-компаний и т.д.), тем большим спросом будут пользоваться возможные пути вывода средств из страны. Криптовалюты пока что в лидерах среди таких инструментов", – объяснил специалист.

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По данным CoinDesk, утром 23 июня биткоин уже немного вырос и торгуется на уровне 33,9 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка криптовалюты составляет 635,8 млрд долларов.

Курс биткоина 23 июня

Напомним, Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":