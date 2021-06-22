Волна оптимизма. Нефть взлетела до максимума за два года

Нефть растет в цене / Фото: AFP, REUTERS/Aly Song

Мировые цены на нефть после весеннего обвала поднимались 22 июня выше 75 долларов за баррель марки Brent. Это максимум более чем за два года – последний раз Brent кратковременно превышала отметку в 75 долларов 25 апреля 2019 года, а до этого преодолевала ее лишь в октябре 2018 года. Сырьевые рынки, включая нефтяной, перешли к росту на фоне сигналов о восстановлении экономик США, Китая и Европы после коронакризиса.

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Как свидетельствуют данные Investing, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 по киевскому времени немного откатилась, до 74,47 доллара за баррель, но все равно остается на двухлетнем пике.

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Как пишет Bloomberg, цены на нефть в 2021 году в целом выросли на 40% по мере восстановления крупнейших экономик мира после пандемии и, соответственно, роста потребления топлива. Впрочем, возвращение коронавируса в некоторых частях Азии является напоминанием о том, что восстановление будет неравномерным.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры постепенно восстанавливают поставки, остановленные во время пандемии. ОПЕК+ соберется 1 июля, чтобы проанализировать ситуацию.

Напомним, тем временем в Украине подорожал бензин. Подробнее узнавайте из сюжета "Сегодня":