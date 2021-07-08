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Біткоїн скоро програє. У Goldman Sachs зробили ставку на іншу криптовалюту

8 липня 2021 11:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ситуація на крипторинку може кардинально змінитися, але цифрові активи все ще не можуть обійти золото

Ethereum може обійти біткоїн за популярністю

Ethereum може обійти біткоїн за популярністю / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Криптовалюта Ethereum стане домінуючим засобом заощадження і випередить біткоїн за ринковою капіталізацією. Цей альткоін має найвищий потенціал використання, оскільки блокчейн Ethereum – найпопулярніша платформа для розробки смарт-контрактів. При цьому ні Ethereum, ні біткоїн не зможуть в найближчому майбутньому випередити золото, так як висока волатильність не дозволить криптовалютам стати безпечним активом.

Такий прогноз озвучили аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs, пише Business Insider.

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"Золото конкурує з криптовалютою тією ж мірою, якою воно конкурує з іншими ризикованими активами, такими як акції та циклічні товари. Ми розглядаємо золото як захисне хеджування інфляції, а криптовалюту – як хеджування інфляції ризику", – пояснили в Goldman Sachs.

Читайте також: Monobank випустить платіжну карту в біткоїнах. Коли це відбудеться

8 липня капіталізація біткоїна, за даними CoinDesk, становить 622 млрд доларів, у Ethereum – більш ніж 258 млрд доларів.

Нагадаємо, в червні аналітики Bloomberg вже стверджували, що Ethereum перевершить біткоїн за ринковою капіталізацією. На їхню думку, альткоїн, на відміну від головної криптовалюти, можна використовувати не тільки як "сховище вартості". Аналітики зазначають, що Ethereum зі звичайної цифрової монети виріс в цілу екосистему.

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Аналітики Glassnode також зазначили, що довгострокові інвестори переключили свою увагу з біткоїна на Ethereum. Тримачі біткоїна почали повертати на біржі свої монети, які вони виводили декілька років тому. Ми вже писали про те, що під біткоїном захитався трон, а Ethereum може стати головною криптовалютою світу.

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Нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют у нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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