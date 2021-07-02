Китайцы после запрета майнинга криптовалют обвалили цены на видеокарты

Майнеры избавляются от ставших ненужными видеокарт / Фото: Getty Images, Pixabay, REUTERS/Florence Lo

После того, как Китай запретил майнинг криптовалют, в том числе биткоина, бывшие добытчики криптовалюты начали распродавать мощные видеокарты. В связи с этим цены на топовые модели на вторичном рынке резко упали.

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Одними из самых популярных видеокарт на "распродажах" стали флагманские NVIDIA RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT, пишет MyDrivers. Еще несколько месяцев назад RTX 3090 в Китае покупали примерно за 3,1 тыс. долларов (почти 85 тыс. гривен), то сейчас за эту же видеокарту просят 2,3 тыс. долларов (63 тыс. гривен), а порой и все 1,85 тыс. долларов (около 50 тыс. гривен). Похожая картина и с топовым решением от AMD – Radeon RX 6900 XT.

Как известно, за последние годы в мире существенно подорожали видеокарты – именно из-за майнинга криптовалют. На такую тенденцию уже жаловались ученые. Из-за дороговизны устройств даже богатые американские исследовательские центры не могли себе позволить увеличивать вычислительные мощности.

Напомним, кроме ограничения майнинга, Китай также запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Такие "репрессии" потрясли рынок криптовалют, инвесторы начали бояться, что другие страны могут принять аналогичные меры. И, действительно, последствия не заставили себя долго ждать – например, Казахстан повысил тариф на электричество для майнеров.

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На данный момент биткоин и Ethereum стоят на 50% дешевле уровня весенних пиков. Биткоин установил исторический максимум в 64,8 тыс. долларов 14 апреля 2021 года. Но теперь торгуется в районе 32-34 тыс. долларов.

Курс биткоина 2 июля

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":