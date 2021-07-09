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Китайці знову підкосили біткоїн: що відбувається з курсом

9 липня 2021 9:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість головної криптовалюти опустилася після заяв голови китайського центрального банку

Китайські обмеження вдарили по біткоїну

Китайські обмеження вдарили по біткоїну / Фото: REUTERS/Florence Lo

Біткоїн знову подешевшав. Курс перейшов у зону 32-33 тис. доларів після того, як заступник голови Народного банку Китаю Фань Іфей назвав біткоїн і стейблкоїни спекулятивними активами, що загрожують безпеці фінансової системи та соціальній стабільності. За словами Іфея, саме такі загрози стали причиною криптовалютних обмежень у Китаї.

"Нас як і раніше дуже турбує це питання, тому ми вжили заходів", – цитує Іфея CNBC.

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Вранці 9 липня біткоїн, за даними CoinDesk, торгується біля позначки 33 тис. доларів. Напередодні курс сягав 32,2 тис. доларів, потім зробив спробу зростання, але тепер знову знижується.

Курс біткоїна 9 липня

Курс біткоїна 9 липня

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При цьому думки експертів щодо курсу біткоїна в середньостроковій перспективі розійшлися. Стратеги Xena Financial Systems вважають, що зростання не почнеться, поки біткоїн не обвалиться до 27 тис. доларів. А в Cryptorg впевнені, що курс скоро досягне 36-40 тис. доларів, зате потім знову обвалиться до 29 тис. доларів.

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Нагадаємо, в червні чотири провінції Китаю повністю заборонили майнінг криптовалют, а банкам та іншим фінансовим організаціям в країні заборонено проводити операції, пов'язані з цифровими активами.

В результаті цього понад 70% майнерів були змушені відключити обладнання для переїзду в інші країни. Це навіть призвело до зниження цін на відеокарти. Хешрейт головної криптовалюти за місяць знизився більш ніж на 50%. На тлі цього біткоїн за два місяці подешевшав на 20%.

Тим часом, Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальних активах, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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