Для биткоина настали не лучшие времена: два маркера провала

Настроения на рынке остаются негативными; все меньше инвесторов хочет вложиться в главную криптовалюту, пока она дешевеет

Биткоин столкнулся с падением заинтересованности инвесторов / Фото: Dado Ruvic/Reuters

Курс биткоин 7 июля подрос и пытается преодолеть отметку в 35 тыс. долларов, рыночная капитализация поднялась почти до 650 миллиардов долларов. Но несмотря на умеренное восстановление рынка после майского обвала, настроения инвесторов остались негативными из-за спада активности в сети биткоина. Существуют два маркера, подтверждающих это:

Общий объем переводов в биткоинах вернулся к уровню декабря 2020 года – 239 млн долларов в день (в эквиваленте).

В сети биткоина в июне 2021 года значительно уменьшилось общее количество активных адресов – до 900 тыс., что примерно на 25% ниже недавнего пика 1,16 млн.

К такому выводу пришли аналитики Glassnode, пишет FinanceMagnates.

Реклама

Общее настроение рынка в последние дни оставалось негативным, добавили аналитики Santiment.

"Количество биткоин-трейдеров, которые покупают на спаде, продолжает снижаться, поскольку социальная активность в отношении BTC низка", - отметили специалисты.

В целом биткоин и Ethereum стоят на 50% дешевле уровня весенних пиков. Биткоин установил исторический максимум в 64,8 тыс. долларов 14 апреля 2021 года.

Реклама

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":