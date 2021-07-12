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Біткоїну пророкують обвал на 80%

12 липня 2021 9:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

З рекордного квітня криптовалюта вже втратила половину вартості, але падіння може продовжитися

Аналітик не радить купувати біткоїн

Аналітик не радить купувати біткоїн / Фото: AFP, Pexels

Біткоїн, який зараз переживає не найкращі часи, незабаром може обвалитися ще сильніше – до 10-15 тисяч доларів, тобто на 70-80% в порівнянні з нинішнім рівнем.

Такий прогноз озвучив голова ради директорів Guggenheim Investments Скотт Майнерд в інтерв'ю CNBC. Аналітик у своїх розрахунках спирається на циклічну динаміку курсу криптовалюти.

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"Дивлячись на історію криптовалюти і судячи з того, на якому етапі ми зараз знаходимося, ймовірно, йдеться про обвал. І обвал може означати падіння на 70-80%, що відповідає десь 10-15 тис. доларів", – вважає Майнерд.

Тому аналітик упевнений: зараз не час купувати біткоїн і тримати його в портфелі.

Як відомо, біткоїн вже втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 33-34 тис. доларів. Падіння, зокрема, було спровоковано китайськими регуляторами.

Вранці 12 липня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується в районі 34,4 тис. доларів.

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Курс біткоїна 12 липня

Курс біткоїна 12 липня

Нагадаємо, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїну. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют у нашій країні. Зараз законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнято лише у першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":

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