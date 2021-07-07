Для біткоїна настали не найкращі часи: два маркери провалу

Настрої на ринку залишаються негативними; все менше інвесторів хоче вкластися в головну криптовалюту, поки вона дешевшає

Біткоїн зіткнувся з падінням зацікавленості інвесторів / Фото: Dado Ruvic/Reuters

Курс біткоїна 7 липня підріс і намагається подолати позначку в 35 тис. доларів, ринкова капіталізація піднялася майже до 650 мільярдів доларів. Але незважаючи на помірне відновлення ринку після травневого обвалу, настрої інвесторів залишилися негативними через спад активності в мережі біткоїна. Існують два маркера, що підтверджують це:

Загальний обсяг переказів в біткоїні повернувся до рівня грудня 2020 року – 239 млн доларів в день (в еквіваленті).

У мережі біткоїна в червні 2021 року, значно зменшилася загальна кількість активних адрес – до 900 тис., що приблизно на 25% нижче недавнього піку 1,16 млн.

Такого висновку дійшли аналітики Glassnode, пише FinanceMagnates.

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Загальний настрій на ринку в останні дні лишився негативним, додали аналітики Santiment.

"Кількість біткоїн-трейдерів, які купують на спаді, продовжує знижуватися, оскільки соціальна активність стосовно BTC низька", – зазначили фахівці.

В цілому біткоїн та Ethereum стоять на 50% дешевше рівня весняних піків. Біткоїн встановив історичний максимум в 64,8 тис. доларів 14 квітня 2021 року.

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Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоіна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":