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За сутки биткоин взлетел в цене – аналитики считают, что это не предел

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
2 сентября, 12:20
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Основные криптовалюты отметили День знаний ростом
Биткоин вырос в цене. Коллаж: "Сегодня"
Биткоин вырос в цене. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Pixabay

Курс биткоина, в четверг, 2 сентября, подорожал в цене. За последние сутки он стал дороже на 7%.

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К 11:30 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 50 189 долларов.

Некоторые аналитики считают, что курс криптовалюты продолжит движение в восходящем направлении. Например, такого мнения придерживается Михаэль ван де Поппе, который прогнозирует рост биткоина до $57 000.

Популярный криптоблогер с ником K A L E O спрогнозировал, что цифровому золоту потребуется гораздо меньше времени, чтобы преодолеть отрезок $50 000 — $60 000. Он советовал инвесторам "не моргать".

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Цена других криптовалют

  • Ethereum – 3752 долларов (+6.78%);
  • Litecoin – 183 долларов (+5.45%);
  • NEO – 52,51 долларов (+1.90%).

Нужно ли украинцам декларировать криптовалюту

Как рассказали в Госналоговой службе, на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине.

"Учитывая то, что сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, поэтому оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет", - отметили в Госналоговой службе.

Также мы писали о том, что:

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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