За добу біткоїн злетів у ціні – аналітики вважають, що це не межа

Основні криптовалюти відзначили День знань зростанням

Біткоїн виріс в ціні. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Курс біткоїну, в четвер, 2 вересня, подорожчав в ціні. За останню добу він став дорожче на 7%.

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До 11:30 за київським часом біткоіни торгувався на рівні 50 189 доларів.

Деякі аналітики вважають, що курс криптовалюта продовжить рух у висхідному напрямку. Наприклад, такої думки дотримується Міхаель ван де Поппе, який прогнозує зростання біткоіну до $ 57 000.

Популярний кріптоблогер з ніком K A L E O спрогнозував, що цифровому золоту буде потрібно набагато менше часу, щоб подолати відрізок $ 50 000 – $ 60 000. Він радив інвесторам "не моргати".

When it & # 39; s happening, don & # 39; t blink. https://t.co/j1szBqLt9b - K A L E O (@CryptoKaleo) September 2, +2021

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Ціна інших криптовалют

Ethereum – 3752 доларів (+ 6.78%);

Litecoin – 183 доларів (+ 5.45%);

NEO – 52,51 доларів (+ 1.90%).

Чи потрібно українцям декларувати криптовалюту

Як розповіли в Держподатковій службі, на сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні.

"З огляду на те, що сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, зокрема відсутня нормативна база для її класифікації і регулювання операцій з нею, тому підстав для її відображення декларантом в одноразовому (спеціальної) добровільної декларації немає", – відзначили в Держподатковній службі.

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":