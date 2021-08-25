Феєрверк на ринку криптовалют: біткоїн злетить до 5 трлн доларів – прогноз

Криптоаналітик Ларк Деві впевнений, що у криптовалюти є всі шанси подорожчати до 300%

Біткоїн відновився після літнього падіння / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Найпопулярніша у світі криптовалюта – біткоїн - до кінця року може подорожчати на 300% і оновити історичний максимум.

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Так вважає криптоаналитик Ларк Девіс, пише РБК.

"В кінці року ми побачимо справжній феєрверк на ринку криптовалют. Ми не збираємося отримати 700% зростання біткоїну, але, можливо, ми отримаємо ще 100%, 200% або навіть 300% зростання", – сказав Девіс.

У разі 300% зростання капіталізація біткоїну досягне 5 трлн доларів.

Незважаючи на те, що останнім часом криптовалюти росли в ціні, зараз вони подешевшали.

Що зараз відбувається на ринку криптовалют

Біткоїн – 48 410 доларів (-2.91%)

Ethereum – 3 207 доларів (-4.27%);

Litecoin – 177.75 доларів (-5.18%);

NEO – 56.68 доларів (-8.4%).

Прогнози експертів

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом". Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський вважає, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність.

Також ми писали про те, що:

на початку літа-2021 біткоіни втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;

нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася;

після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїну обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":