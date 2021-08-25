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Феєрверк на ринку криптовалют: біткоїн злетить до 5 трлн доларів – прогноз

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
25 серпня, 11:20
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Криптоаналітик Ларк Деві впевнений, що у криптовалюти є всі шанси подорожчати до 300%
Біткоїн відновився після літнього падіння
Біткоїн відновився після літнього падіння / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Найпопулярніша у світі криптовалюта – біткоїн - до кінця року може подорожчати на 300% і оновити історичний максимум.

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Так вважає криптоаналитик Ларк Девіс, пише РБК.

"В кінці року ми побачимо справжній феєрверк на ринку криптовалют. Ми не збираємося отримати 700% зростання біткоїну, але, можливо, ми отримаємо ще 100%, 200% або навіть 300% зростання", – сказав Девіс.

У разі 300% зростання капіталізація біткоїну досягне 5 трлн доларів.

Незважаючи на те, що останнім часом криптовалюти росли в ціні, зараз вони подешевшали.

Що зараз відбувається на ринку криптовалют

  • Біткоїн – 48 410 доларів (-2.91%)
  • Ethereum – 3 207 доларів (-4.27%);
  • Litecoin – 177.75 доларів (-5.18%);
  • NEO – 56.68 доларів (-8.4%).

Прогнози експертів

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом". Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський вважає, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність.

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":

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