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Біткоїн стане цифровим "золотом"? Курс кинувся до 100 тис. доларів

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
12 серпня, 13:33
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Як вважають експерти, інфляція і біткоїн – несумісні поняття
На біткоіни погано позначається невизначеність. Колаж "Сьогодні"
На біткоіни погано позначається невизначеність. Колаж "Сьогодні"

Курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну, в четвер 12 серпня, торгується на рівні 45 435 дол. У порівнянні з 12 липня курс виріс на більш ніж 12 тисяч доларів. Експерти вважають, що зростання курсу не зупиниться найближчим часом і криптовалюта може досягти 100 тисяч дол. за монету.

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За даними CoinDesk, курс зростає практично щодня.

Графік курсу біткоїну за місяць. Дані: CoinDesk

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у криптовалюти є потенціал досягти 100 тис. доларів за один біткоїн. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

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Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський вважає, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність, пише агентство "Прайм".

За його словами, після кризи, який був у 2008 році, стало зрозуміло, що банки намагаються "рятувати" економіку не тільки шляхом зниження ставок, а й викупом цінних паперів з ринку за рахунок насичення фінансової системи ліквідністю.

Чому інфляція і біткоіни несумісні

Експерт вважає, що емісія біткоїну обмежена 21 млн монет і задана алгоритмом, який діє протягом 12 років.

"Кожні чотири роки відбувається скорочення вдвічі випускаються біткоїни, які отримують Майнер за вирішення складної математичної задачі", – сказав Хомський.

Він зазначає, що те, що мережа захищена від зломів, можна вважати забезпеченням біткоіну.

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