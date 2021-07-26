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Майже 40 тис. доларів – курс біткоїна злетів через Amazon

26 липня 2021 8:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Головна криптовалюта різко подорожчала, хоча всі надії інвесторів засновані виключно на чутках

Біткоїн-ринок пожвавився в надії на Amazon

Біткоїн-ринок пожвавився в надії на Amazon / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Brendan McDermid, REUTERS/Pascal Rossignol

Найбільший у світі онлайн-рітейлер Amazon, засновник якого злітав в космос, почне приймати біткоїни як засіб оплати. Це може статися вже до кінця 2021 року, а у 2022 році у Amazon може з'явитися свій власний токен, повідомили в City A.M з посиланням на інсайдерів. На цьому тлі курс біткоїна злетів до максимуму з середини липня і націлився на подолання психологічної позначки в 40 тис. доларів.

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Вранці 26 липня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується на рівні 38,3 тис. доларів. Капіталізація головної криптовалюти перевищила 700 тис. доларів.

Курс біткоїна 26 липня

Курс біткоїна 26 липня

Чутки про плани Amazon почати роботу з біткоїном з'явилися після того, як компанія опублікувала вакансію для "голови напрямку криптовалют і блокчейну". У ній говориться, що Amazon потрібен співробітник, який зміг би використовувати свій досвід в сфері блокчейну, криптовалют і цифрових валют центральних банків для реалізації якихось "необхідних можливостей".

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Крипторинок вже не вперше обговорює біткоїн-платежі в Amazon, але компанія завжди спростовувала такі чутки. Цього разу інвестори серйозно надихнулися, адже раніше PayPal дозволив своїм клієнтам купувати біткоїн і розплачуватися ним на платформі.

Як повідомлялося, на початку літа-2021 головна криптовалюта (біткоїн) вже втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але, ймовірно, ситуація змінилася.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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