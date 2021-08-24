Біткоїн пробив психологічний рубіж – 5 причин зростання

Курс головної криптовалюти найближчим часом продовжить зростати, вважають аналітики

Біткоїн відновився після літнього падіння / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Під час довгих вихідних в Україні курс біткоїна на міжнародних біржах перевищив 50 тис. доларів. Криптовалюта подолала цю психологічну позначку вперше з середини травня. Незважаючи на те, що котирування вже трохи відкотилися, тренд на зміцнення біткоїна лишився в силі. Тільки за останній місяць головна криптовалюта подорожчала на 50%.

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За даними аналітиків CryptoQuant, існує 5 причин, завдяки яким біткоїн відновився після обвалу, що стався на початку літа. Ось вони:

Відновлення хешрейту. У червні хешрейт мережі біткоїн падав більш ніж на 50% до антирекорду з листопада 2019 року. Це сталося, коли майнери почали покидати Китай після введення заборони на "здобич" криптовалюти по всій країні. З кінця липня по кінці серпня хешрейт підвищився на 32%. Продажі у збиток . В кінці червня тільки за тиждень короткострокові інвестори продали біткоїн у збиток на 3,83 млрд доларів. До продажу у збиток призвело падіння біткоїна нижче 30 тис. доларів. Це викликало паніку і у короткострокових інвесторів, і у довгострокових власників криптовалюта. Тепер це закінчилося. Шорт-сквіз . В кінці липня на ринку біткоіни-ф'ючерсів спостерігався шорт-сквіз – ліквідація коротких позицій в результаті різкого подорожчання активу. Зазвичай це призводить до ще більшого зростання. Масові покупки. Після шорт-сквізу інвестори почали скуповувати біткоїн і виводити його з торгових майданчиків.

Вже до 30 липня кількість біткоїнів на централізованих криптовалютних біржах знизилася до рівня 2018 року. Зниження продажів майнерів. Майнер біткоїн сповільнили продажі видобутої криптовалюти та почали акумулювати її. У липні їм вдалося заробити 971,8 млн доларів.

Експерти вважають: все це призведе до того, що вартість біткоїна закріпиться на позначці в 51 тис. доларів. А після цього криптовалюта націлиться на рівень в 57 тис. доларів.

Курс біткоїна 24 серпня

За даними CoinDesk, о 09:30 за київським часом біткоїн торгувався по 49,62 тис. доларів за "монету". Ринкова капіталізація криптовалюти оцінювалася в 932 млрд доларів. Ще на минулому тижні капіталізація ринку була нижче 900 млрд доларів.

Як змінився курс біткоїна

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Нагадаємо, на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Крім того, біткоїну передрікали обвал ще на 80%.

Також повідомлялося, що стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у біткоїна є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

Крім того, нещодавно в Bloomberg заявили, що викрили справжнього творця біткоїна.

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