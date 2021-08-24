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Біткоїн пробив психологічний рубіж – 5 причин зростання

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
24 серпня, 10:20
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Курс головної криптовалюти найближчим часом продовжить зростати, вважають аналітики
Біткоїн відновився після літнього падіння
Біткоїн відновився після літнього падіння / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Під час довгих вихідних в Україні курс біткоїна на міжнародних біржах перевищив 50 тис. доларів. Криптовалюта подолала цю психологічну позначку вперше з середини травня. Незважаючи на те, що котирування вже трохи відкотилися, тренд на зміцнення біткоїна лишився в силі. Тільки за останній місяць головна криптовалюта подорожчала на 50%.

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За даними аналітиків CryptoQuant, існує 5 причин, завдяки яким біткоїн відновився після обвалу, що стався на початку літа. Ось вони:

  1. Відновлення хешрейту. У червні хешрейт мережі біткоїн падав більш ніж на 50% до антирекорду з листопада 2019 року. Це сталося, коли майнери почали покидати Китай після введення заборони на "здобич" криптовалюти по всій країні. З кінця липня по кінці серпня хешрейт підвищився на 32%.
  2. Продажі у збиток . В кінці червня тільки за тиждень короткострокові інвестори продали біткоїн у збиток на 3,83 млрд доларів. До продажу у збиток призвело падіння біткоїна нижче 30 тис. доларів. Це викликало паніку і у короткострокових інвесторів, і у довгострокових власників криптовалюта. Тепер це закінчилося.
  3. Шорт-сквіз . В кінці липня на ринку біткоіни-ф'ючерсів спостерігався шорт-сквіз – ліквідація коротких позицій в результаті різкого подорожчання активу. Зазвичай це призводить до ще більшого зростання.
  4. Масові покупки. Після шорт-сквізу інвестори почали скуповувати біткоїн і виводити його з торгових майданчиків.
    Вже до 30 липня кількість біткоїнів на централізованих криптовалютних біржах знизилася до рівня 2018 року.
  5. Зниження продажів майнерів. Майнер біткоїн сповільнили продажі видобутої криптовалюти та почали акумулювати її. У липні їм вдалося заробити 971,8 млн доларів.

Експерти вважають: все це призведе до того, що вартість біткоїна закріпиться на позначці в 51 тис. доларів. А після цього криптовалюта націлиться на рівень в 57 тис. доларів.

Курс біткоїна 24 серпня

За даними CoinDesk, о 09:30 за київським часом біткоїн торгувався по 49,62 тис. доларів за "монету". Ринкова капіталізація криптовалюти оцінювалася в 932 млрд доларів. Ще на минулому тижні капіталізація ринку була нижче 900 млрд доларів.

Як змінився курс біткоїна
Як змінився курс біткоїна

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Нагадаємо, на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Крім того, біткоїну передрікали обвал ще на 80%.

Також повідомлялося, що стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у біткоїна є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

Крім того, нещодавно в Bloomberg заявили, що викрили справжнього творця біткоїна.

Про що ще говорять в Україні та світі 24 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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