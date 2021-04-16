"Трубу Медведчука" передали в управління державній "Укртранснафті"

АРМА провела конкурс, де взяла участь ТОВка, афілійована з нардепом, на якого наклала санкції РНБО

Новим управляючим частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", арештованого Вищим антикорупційним судом України через зв’язок трубопроводу з нардепом Віктором Медведчуком, стало державне акціонерне товариство "Укртранснафта".

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Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Тендерний комітет Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу "Укртранснафти", яка відповідала критеріям відбору і запропонувала найвигідніші економічні умови.

У конкурсі взяв участь інший претендент – ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", однак ухвалою Вищого антикорупційного суду від 23 лютого 2021 року йому заборонено на користування та розпорядження зазначеним активом.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що посадовці ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", власників якого пов'язують з Медведчуком, на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном на 200 млн грн.

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Також нагадаємо, що "ПрикарпатЗахідтранс" експлуатував частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". У лютому НАБУ почало розслідування стосовно ситуації з нафтопродуктопроводами, якими ця компанія з 2015 року перекачувала дизельне пальне з Росії до України.

Справа стосується схеми привласнення частини нафтопродуктопроводу посадовими особами ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" та керівниками компаній, правонаступником якого є це ТОВ, спільно з держслужбовцями України та особами з Російської Федерації. Кінцевий бенефіціар схеми – Віктор Медведчук, проти якого було запроваджені санкції РНБО за фінансування тероризму.

Також нагадаємо, що Медведчук заперечує свою причетність до нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

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