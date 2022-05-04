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ПриватБанк допомагає заощадити: як оформити платіж через смартфон

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 травня, 17:47
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Смартфон завжди є в кишені касира, кур’єра, адміністратора або водія
Телефон може слугувати терміналом
Телефон може слугувати терміналом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк оновив додаток "Термінал", який дозволяє власникам бізнесу зекономити на звичайних POS-терміналах.

Як пояснили в пресслужбі ПриватБанку, завдяки застосунку можна приймати безготівкові розрахунки на звичайний смартфон.

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Щоб отримати оплату за послугу чи товар в додатку "Термінал", потрібно:

  • встановити застосунок на смартфон і відкрити його;
  • ввести суму до оплати;
  • покупець прикладає картку або свій пристрій до смартфона;
  • ПриватБанк отримує дані;
  • надходить повідомлення про успішний переказ.

У такий спосіб бізнесу не потрібно довіряти працівникам банківське обладнання, яке може пошкодитись. Смартфон завжди є на озброєнні в кожного та під рукою, щоб вчасно прийняти оплату.

Особливості застосунку

За користування додатком не передбачена абонплата. Діє лише базова комісія з еквайрингу – 1,7% за платіж за всіма картками.

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Для використання додатку, потрібно зареєструвати компанію в особистому кабінеті. Застосунок підійде для телефонів з ОС Android 8.0 або вище з NFC-модулем. Після базових налаштувань, "Терміналом" можна користуватися.

Після оновлення, в додатку з’явилися звіти по транзакціях – проміжні та із закриттям зміни. Знайти сформовані звіти можна в розділі "Налаштування", там же доступна функція створення нового документа.

Окрім цього, тепер звітами можна "Поділитися". Функція дозволяє пересилати їх іншим користувачам. Від початку роботи "Терміналу", у застосунку здійснили транзакцій на 25,5 млн грн.

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Оновлення в ПриватБанку

ПриватБанк почав повертати гроші з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це кошти, які клієнти вклали у ліквідовані зараз банки.

До початку повномасштабної війни гарантована сума повернення становила 200 тис. грн. Зараз, відповідно до ухваленого Верховною Радою закону, клієнтам банків повертатимуть 100% грошового вкладу, незалежно від суми.

Від початку війни, в Україні ліквідували лише два банки. Обидві фінустанови мали російське коріння. Щоб повернути гроші через ПриватБанк, потрібно мати там рахунок і далі все легко оформити онлайн через додаток Приват24.

Нещодавно клієнти ПриватБанку отримали можливість оформити за бажанням картку "Простір". Унікальна вона тим, що підтримується національною платіжною системою. Користувачам доступні усі функції – отримання пенсійних, соціальних та інших виплат, перекази, оплата товару в межах України та на національних сайтах тощо.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 1 червня 2022 року ПриватБанк повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів. Водночас у банку з’явилась послуга переказу грошей на фонд "Повернись живим".

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