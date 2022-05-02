Допомогти ЗСУ можна ще одним способом – яку послугу створив ПриватБанк

Тепер долучитись до збору коштів для фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" можна за допомогою різних сервісів банку

З'явилися нові способи фінансово допомогти ЗСУ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк розпочав співпрацю з благодійним фондом "Повернись живим". Тепер клієнти банку можуть користуватися і цією програмою для збору коштів на допомогу Збройним силам України.

Про такі можливості розповіли у пресслужбі банку.

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Як допомогти армії

Тепер переказати кошти ЗСУ можна кількома способами, а саме через такі сервіси ПриватБанку:

"Приват24";

термінали самообслуговування;

банкомати;

сайт;

каси відділень банку.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми маємо чимало переказів з-за кордону, але все ж найбільше коштів на допомогу війську переказують всередині України. Оновлення додатку спрощує процедуру переказів, і це дуже цінно. Гроші, зібрані за допомогою "Приват24", плануємо витратити, зокрема, на аеророзвідку — один із пріоритетних напрямків нашої роботи" — розповів директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Нагадаємо, що фонд "Повернись живим" є одним з найбільших в Україні, з 2014 року він забезпечує Збройні сили України та надає експертну допомогу всім силовим підрозділам.

Способи переказати кошти ЗСУ

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з перших днів війни Нацбанк долучився до збору коштів та відкрив офіційний рахунок. На нього можна надіслати гроші кількома способами:

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через Google Pay;

за номером картки;

за реквізитами в різній валюті.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA8430000100000047330992708. Усі інші дані можна знайти за цим посиланням.

Ще один спосіб переказати кошти на рахунок НБУ – зробити це у будь-якому відкритому відділенні Укрпошти.

Можна також переказати кошти і напряму фонду "Повернись живим". Реквізити для допомоги з картки будь-якого банку такі:

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IBAN: UA223226690000026007300905964;

ЄДРПОУ: 39696398;

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим";

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Також це можна зробити за посиланням.

Як це зробити іншими способами, читайте в нашому матеріалі.

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