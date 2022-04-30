Залишився останній день: що мають встигнути зробити клієнти ПриватБанку

Розповідаємо, на що потрібно звернути увагу всім власникам платіжних карток ПриватБанку

ПриватБанк закриє деякі рахунки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже з 1 травня клієнти ПриватБанку не зможуть скористатися своїми грошима на рахунках Бонус+. Фінустанова закриє ці рахунки і всі кошти, що залишилися, пустить на потреби ЗСУ та відновлення України.

Про це говориться на сторінці ПриватБанку у Facebook.

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Витратити бонусні накопичення можна у магазинах-партнерах ПриватБанку. 30 квітня – це останній день, коли можна використати гроші. Проте їх можна не витрачати, і так ви допоможете українській армії перемогти окупантів.

Що це за програма Бонус+

Всі власники платіжних карток ПриватБанку мали програму лояльності Бонус+. З її допомогою можна було збирати гроші на віртуальному рахунку. Кошти нараховувалися для оплати карткою в магазинах-партнерах, коли відсоток від купівлі нараховувався назад. Бонусні нарахування були різними та залежали від торгової точки.

Ці гроші можна було використати тільки в магазинах-партнерах, проте не можна було розрахуватися грошима з Бонус+ за акцизні товари.

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На початку квітня на рахунках Бонус+ українців залишалося близько 600 млн грн.

Що робити, коли минув термін дії банківської картки?

Під час війни у багатьох клієнтів банків термін дії карти, у тому числі кредитної, міг закінчитися під час війни. Якщо відділення банку не працює, отримати оновлений аналоговий варіант картки не вдасться.

Для українців зараз є два варіанти вирішення ситуації:

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1) Продовжувати користуватися карткою, адже більшість банків автоматично продовжили термін дії карток в умовах військового стану.

2) Оформити нову, але віртуальну картку для вашого рахунку. Зробити це можна у мобільному додатку або онлайн-банкінгу.

Раніше "Сьогодні" розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців, а також писали які податкові послаблення діють для українців під час режиму воєнного стану.