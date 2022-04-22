Як працюватиме ПриватБанк під час великодніх свят

У неділю, 24 квітня, в Україні християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Через воєнний стан у країні додаткові вихідні у квітні скасували, але деякі банківські установи все одно трохи змінять роботу.
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
Так, 23 та 24 квітня відділення державного банку по всій Україні не працюватимуть, але мобільний додаток Приват24, термінали та банкомати, а також служба підтримки працюватимуть цілодобово.
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Відвідати відділення банку можна буде 25 квітня. Але працюватимуть вони за скороченим графіком: з 10 до 13:00.
Гроші для внутрішньо переміщених осіб
Клієнти ПриватБанку, які є внутрішньо переміщеними особами, можуть отримати грошову допомогу від держави на картку "єПідтримка".
Зробити це можна в програмі "Дія" лише за кілька кліків. У програмі можна отримати одразу статус ВПО та виплату на себе та своїх дітей.
Наголошується, що отриману виплату можна витратити на будь-які послуги або зняти готівкою навіть із картки "єПідтримка", також без проблем гроші можна буде переказати на іншу картку.
Раніше ми розповідали про віртуальні картки ПриватБанку з патріотичним дизайном, і писали, що ПриватБанк зазнає збитків у Дніпро.