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Как будет работать ПриватБанк во время пасхальных праздников — график

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 апреля, 18:08
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Рассказываем, будут ли работать терминалы и банкоматы
Будет ли работать ПриватБанк на Пасху - детали
Будет ли работать ПриватБанк на Пасху - детали / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 24 апреля, в Украине христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Из-за военного положения в стране дополнительные выходные в апреле отменили, но банковские некоторые учреждения все равно немного изменят работу.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Так, 23 и 24 апреля отделения государственного банка по всей Украине работать не будут, но мобильное приложение Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки будут работать круглосуточно.

Посетить отделения банка можно будет уже 25 апреля. Но работать они будут по сокращенному графику: с 10 до 13:00.

Деньги для внутренне перемещенных лиц

Клиенты ПриватБанка, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут получить денежную помощь от государства на карточку "єПідтримка".

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Сделать это можно в приложении "Дія" всего за несколько кликов. В программе можно получить сразу статус ВПЛ и выплату на себя и своих детей.

Отмечается, что полученную выплату можно потратить на любые услуги или снять наличными даже с карты "єПідтримка", также без проблем деньги можно будет перевести на другую карту.

Ранее мы рассказывали о виртуальных карточках ПриватБанка с патриотическим дизайном, и писали, что ПриватБанк терпит убытки в Днепре.

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