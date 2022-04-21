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Легендарний гімн та символ України: як виглядають оновлені картки ПриватБанку

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 квітня, 17:14
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Банк продовжує радувати українців колекцією патріотичних обкладинок
У ПриватБанку представили оновлений дизайн віртуальних карток
У ПриватБанку представили оновлений дизайн віртуальних карток / Фото: прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк поповнив свою колекцію банківських карток із патріотичним дизайном новою обкладинкою з рядками відомої пісні українських повстанців та зображенням ягід калини.

Про це повідомив прес-секретар банку Олег Серга та опублікував фотографії.

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На знімку можна побачити, як виглядатимуть карти клієнтів із новим дизайном. Головна фішка – рядки із знаменитого гімну січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

"Червона калина – новий пакет патріотичних обкладинок вже в Приват24", – зазначив представник банку.

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ПриватБанк спростив переказ валюти

У ПриватБанку оголосили про співпрацю світової системи грошових переказів Ria Money Transfer, завдяки чому було спрощено процедуру грошових переказів на картки інших банків.

Тепер клієнти ПриватБанку отримали можливість надсилати євро, долари чи гривні не лише на картки Привату, а й на рахунки інших банків.

"Тепер клієнти Ria можуть надсилати перекази як на карти ПриватБанку у валютах євро (EUR), доларах США (USD) або українську гривню (UAH), так і карти інших українських банків у гривні (UAH) безпосередньо на рахунок або картку – без візиту у банк або використання дистанційних каналів самообслуговування", – пояснили у банку.

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Раніше ми розповідали про нові функції в Monobank , і писали, що ПриватБанк зазнає збитків у Дніпрі .

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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