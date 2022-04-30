Остался последний день: что должны успеть сделать клиенты ПриватБанка

Рассказываем, на что нужно обратить внимание всем владельцам платежных карт ПриватБанка

ПриватБанк закроет некоторые счета / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже с 1 мая клиенты ПриватБанка не смогут воспользоваться своими деньгами на счетах Бонус+. Финучреждение закроет эти счета и все оставшиеся средства пустит на нужды ВСУ и восстановление Украины.

Об этом говорится на странице ПриватБанка в Facebook.

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Потратить бонусные накопления можно в магазинах-партнерах ПриватБанка. 30 апреля – это последний день, когда можно использовать деньги. Однако их можно не тратить и так вы поможете украинской армии победить оккупантов.

Что это за программа Бонус+

У всех владельцев платежных карт ПриватБанка была программа лояльности Бонус+. С ее помощью можно было копить деньги на виртуальном счете. Средства начислялись при оплате картой в магазинах-партнерах, когда процент от покупки начислялся обратно. Бонусные начисления были разными и зависели от торговой точки.

Эти деньги можно было использовать только в магазинах-партнерах, однако, нельзя было рассчитаться деньгами с Бонус+ за акцизные товары.

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В начале апреля на счетах Бонус+ украинцев оставалось около 600 млн грн.

Что делать, когда истек срок действия банковской карты?

Во время войны у многих клиентов банков срок действия карты, в том числе кредитной, мог закончиться во время войны. Если отделение банка не работает, получить обновленный аналоговый вариант карты не получится.

Для украинцев сейчас доступно два варианта разрешения ситуации:

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1) Продолжать пользоваться картой, ведь большинство банков автоматически продлили срок действия карт в условиях военного положения.

2) Оформить новую, но виртуальную карту для вашего счета. Сделать это можно в мобильном приложении или онлайн-банкинге.

Ранее "Сегодня" рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев, а также писали, какие налоговые послабления действуют для украинцев во время режима военного положения.