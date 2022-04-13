Залишитись ні з чим під час війни: за що банки блокують гроші на рахунках українців

Розповідаємо, чого не варто робити, щоб банк не заблокував ваші гроші на картці

За що банк може заблокувати вашу картку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Іноді банк може раптово заморозити банківський рахунок свого клієнта, тобто гроші на ньому будуть заблоковані і користуватися ними неможливо.

"Сьогодні" розповідають про найчастіші причини блокування коштів.

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Завдяки змінам НБУ, українські банки тепер можуть заморожувати рахунки клієнтів, які одержують або переводять понад 400 тис. грн.

За допомогою фінансового моніторингу намагаються не допустити незаконного відмивання коштів, проте остаточне рішення щодо блокування рахунку ухвалює сам банк.

Втім, якщо ви надасте банку документи, що підтверджують законне походження цих коштів, то транзакцію, як і вашу картку, не блокуватимуть.

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Однак це нововведення не єдина причина блокування коштів.

Підозрільні операції

Через підозрілі операції банк може заблокувати ваші гроші, оскільки визнає вас шахраєм або, навпаки, вважає, що інші злочинці атакують вашу картку.

Підозрілими для банку можуть бути:

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багато дрібних операцій за короткий час;

нетипові для клієнта витрати;

оплата карткою, що проводиться у іншому регіоні країни чи за кордоном;

переведення в готівку множинних поповнень картки.

Борги та штрафи

Це окрема категорія, оскільки банк діє за рішенням суду або виконавчої служби.

Ці установи можуть вимагати заблокувати ваш рахунок з різних причин, наприклад, через несплату аліментів або штрафу чи боргів за кредитом.

Блокування російських переказів

Раніше ми розповідали, що іноземні магазини заважають росіянам оминати санкції за допомогою китайських віртуальних карток UnionPay.

За допомогою цієї системи громадяни РФ намагаються розплатитись в онлайн-магазинах США та інших країн. Однак такі схеми не проходять і торговельні майданчики блокують перекази, що проводяться з карток, випущених в РФ.

"Сьогодні" також писали, як переказати гроші з телефону на картку, і розповідали, що буде з іпотекою та кредитами під час війни.