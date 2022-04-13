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Російські платежі масово блокують іноземні онлайн-магазини – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 12:21
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Розповідаємо, як західні санкції продовжують міняти життя росіян
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни з усіх сил намагаються обійти санкції проти своїх банків і тому вдесятеро частіше стали оформляти віртуальні карти китайської системи UnionPay для онлайн-платежів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Однак це мало допомагає їм у шопінгу на іноземних майданчиках, адже магазини розпочали блокувати всі платежі з карт, що випущені на території країни-агресора

Нагадаємо, що найбільші міжнародні платіжні системи, у тому числі Visa і MasterCard, призупинили роботу в Росії і випущені раніше картки перестали працювати за кордоном, у тому числі і в онлайн магазинах.

У Росії залишилася лише одна міжнародна платіжна система UnionPay, яка працює у 180 країнах світу, у тому числі країнах ЄС та США.

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Але при цьому американські майже ніякі онлайн-майданчики в США не прийняли карту, також не прийняли її у фізичних магазинах. Про проблеми з оплатою в інших країнах поки що невідомо.

Проблеми у РФ

Санкції західних союзників вдарили майже по всіх галузях життя росіян. Тепер на Росію може чекати дефіцит сантехніки, зокрема – унітазів.

Через зупинку постачання з деяких країн, російські магазини змушені продавати складські рештки. До переліку дефіцитних товарів також входять фарби та лаки, глини, окремі види ванн, душових кабін, керамічної черепиці.

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Раніше лакофарбові матеріали завозились із країн Європи, а тепер постачання перекрито.

"Сьогодні" також писали, що росіяни вже відчули на собі брак деяких продуктів харчування і розповідали, як справи з продаж автомобілів.

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