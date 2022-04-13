Российские платежи массово блокируют иностранные онлайн-магазины – что происходит

Россияне из-за всех сил пытаются обойти санкции против своих банков и поэтому в десять раз чаще стали оформлять виртуальные карты китайской системы UnionPay для онлайн платежей.
Об этом пишут российские СМИ.
Однако это мало помогает им в шоппинге на иностранных площадках, ведь магазины начали блокировать все платежи с карт, которые выпущены на территории страны-агрессора.
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Напомним, что крупнейшие международные платежные системы, в том числе Visa и MasterCard приостановили работу в России и выпущенные ранее карты перестали работать за границей, в том числе и в онлайн магазинах.
В России осталась только одна международная платежная система UnionPay, которая работает в 180 странах мира, в том числе странах ЕС и США.
Но при этом американские почти никакие онлайн-площадки в США не приняли карту, также не приняли ее в физических магазинах. О проблемах с оплатой в других странах пока неизвестно.
Проблемы в РФ
Санкции западных союзников ударили практически по всем отраслям жизни россиян. Теперь Россию может ждать дефицит сантехники, в том числе – унитазов.
Из-за остановки поставок из некоторых стран, российские магазины вынуждены продавать складские остатки. В перечень дефицитных товаров также входят краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, керамической черепицы.
Ранее лакокрасочные материалы завозились из стран Европы, а теперь поставки перекрыты.
"Сегодня" также писали, что россияне уже почувствовали на себе нехватку некоторых продуктов питания и рассказывали, как обстоят дела с продажей автомобилей.