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Российские платежи массово блокируют иностранные онлайн-магазины – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 12:21
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Рассказываем, как западные санкции продолжают менять жизнь россиян
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне из-за всех сил пытаются обойти санкции против своих банков и поэтому в десять раз чаще стали оформлять виртуальные карты китайской системы UnionPay для онлайн платежей.

Об этом пишут российские СМИ.

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Однако это мало помогает им в шоппинге на иностранных площадках, ведь магазины начали блокировать все платежи с карт, которые выпущены на территории страны-агрессора.

Напомним, что крупнейшие международные платежные системы, в том числе Visa и MasterCard приостановили работу в России и выпущенные ранее карты перестали работать за границей, в том числе и в онлайн магазинах.

В России осталась только одна международная платежная система UnionPay, которая работает в 180 странах мира, в том числе странах ЕС и США.

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Но при этом американские почти никакие онлайн-площадки в США не приняли карту, также не приняли ее в физических магазинах. О проблемах с оплатой в других странах пока неизвестно.

Проблемы в РФ

Санкции западных союзников ударили практически по всем отраслям жизни россиян. Теперь Россию может ждать дефицит сантехники, в том числе – унитазов.

Из-за остановки поставок из некоторых стран, российские магазины вынуждены продавать складские остатки. В перечень дефицитных товаров также входят краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, керамической черепицы.

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Ранее лакокрасочные материалы завозились из стран Европы, а теперь поставки перекрыты.

"Сегодня" также писали, что россияне уже почувствовали на себе нехватку некоторых продуктов питания и рассказывали, как обстоят дела с продажей автомобилей.

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