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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Будут ходить пешком? Что происходит с ценами на авто в России

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 12:51
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Рассказываем, что произошло на автомобильном рынке РФ и на сколько поднялись цены
Российский авторынок страдает от санкций
Российский авторынок страдает от санкций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции против РФ за ее войну против Украины уже изрядно ударили по экономике. Мировые компании не хотят работать с агрессором. Теперь значительные проблемы возникли при продаже автомобилей американских, европейских и японских марок.

Однако большое падение еще впереди. Об этом сообщают автодилеры для Forbes Russia.

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В выигрыше только китайские бренды

Представители одного из крупнейших российских автодилеров сообщили, что в марте продажи новых автомобилей сократились на 60%. Другие компании говорят, что показатель по сравнению с февралем снизился на 42%.

Главной причиной такого падения называют заявления крупных автоконцернов о прекращении сотрудничества с РФ из-за войны против Украины. Некоторые компании остановили экспорт и импорт автомобилей, некоторые остановили производство на российских заводах.

Однако среди исключений – китайские автомобили. Их бренды напротив, по мнению экспертов, за март могут увеличить свою долю на рынке до 30%.

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Цены выросли в несколько раз

С начала года и до конца марта цены на некоторые марки выросли на 100% и больше. Рост затронул даже автомобили российского производства.

Представители автосалонов приводят пример: трехлитровый дизельный кроссовер Х3 BMW в начале года стоил 3-4 млн рублей, теперь цена достигает 15-16 млн рублей.

Рынок ожидает беспрецедентное падение продаж

Роман Ешкилев, эксперт маркетплейса "Банкавто" заявил, что, несмотря на имеющиеся уже показатели падения, будет невиданным. Для этого кроме санкций и проблем после остановки сотрудничества компаний с РФ есть несколько причин:

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  • дилеры, не понимая, что будет с последующими поставками от автопроизводителей, даже имея складские остатки, готовы распродавать авто;
  • на авторынке резко увеличились ставки по автокредитам, а некоторые банки прекратили их выдачу. Все это совокупно привело к критическому падению спроса.

Из России вышел крупнейший в мире производитель подшипников

Ранее мы писали, что компания SKF крупнейший производитель подшипников в мире и в России остановила свой завод в российском городе Тверь, а также больше не будет поставлять свою основную продукцию.

Подшипники один из ключевых элементов для производства русских вагонов. В том числе и тех, на которых возят военную технику, в том числе в украинские границы. Также эти подшипники пользуются на заводах КАМАЗ и ГАЗ.

"Сегодня" рассказывали, что из РФ идет крупная золотодобывающая компания и в чем обвиняют "Газпром".

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Philip Morris International Philip Morris International
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JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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