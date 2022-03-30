Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

К российскому монополисту ворвались с обысками: в чем обвиняют "Газпром"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 20:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страны Евросоюза наконец-то решились дать отпор России с ее газовым шантажом
Махинации с ценами на российский газ таки заметили в ЕС
Махинации с ценами на российский газ таки заметили в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

30 марта офисы российского "Газпрома" в Германии обыскали. Антимонопольный регулятор ЕС заподозрил компанию в ценовых манипуляциях.

Как передает Reuters, говорится о сознательном завышении цен на голубое топливо в Европе до рекордных значений.

Реклама

Обыски провели в офисах Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH в Германии, являющихся подразделениями российского газового монополиста. На две компании приходится до 20% поставок газа на немецкий рынок.

Первые упреки "Газпрому" касательно сознательного сдерживания поставок и повышения цен на голубое топливо в ЕС звучали еще в январе. Вероятно, несколько месяцев антимонопольный комитет собирал информацию о действиях российской компании. Однако сейчас ни официальные источники в Европе, ни представители "Газпрома" не комментируют ситуацию.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в прекращении поставок газа и отмечали выполнение всех обязательств. В то же время компании из РФ грозит штраф в размере 10% от всего оборота, если ее вину докажут.

Реклама

Ситуация с российским газом

Энергоресурсы для России всегда были одним из самых действенных способов влияния на Евросоюз. В частности, когда сертифицировать кремлевский "Северный поток – 2" там отказались, Дмитрий Медведев начал угрожать ЕС ценами по 2000 евро за кубометр газа.

Когда Запад ввел сотни санкций против России и экономика агрессора затрещала, Путин придумал новый способ шантажа – введение оплаты за голубое топливо в рублях, чтобы предотвратить дефицит и взять ситуацию под контроль. На ультиматум Европа не согласилась.

Следовательно, "Газпром", еще в начале 2022 года заявлявший о нехватке топлива, начал прокачивать через Украину максимальные объемы газа – по 109 миллионов кубометров почти каждый день. И это на фоне нестабильных цен на европейской бирже.

Реклама

Раньше мы рассказывали, что страны Евросоюза смогут избавиться от зависимости от энергоносителей РФ ориентировочно за 2 года. В то же время в Украине из-за войны стали добывать меньше газа.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47170.99

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3382.4

Litecoin (LTC)

131.69

Ripple (XRP)

0.86

Купить криптовалюту

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять