К российскому монополисту ворвались с обысками: в чем обвиняют "Газпром"

Страны Евросоюза наконец-то решились дать отпор России с ее газовым шантажом

Махинации с ценами на российский газ таки заметили в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

30 марта офисы российского "Газпрома" в Германии обыскали. Антимонопольный регулятор ЕС заподозрил компанию в ценовых манипуляциях.

Как передает Reuters, говорится о сознательном завышении цен на голубое топливо в Европе до рекордных значений.

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Обыски провели в офисах Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH в Германии, являющихся подразделениями российского газового монополиста. На две компании приходится до 20% поставок газа на немецкий рынок.

Первые упреки "Газпрому" касательно сознательного сдерживания поставок и повышения цен на голубое топливо в ЕС звучали еще в январе. Вероятно, несколько месяцев антимонопольный комитет собирал информацию о действиях российской компании. Однако сейчас ни официальные источники в Европе, ни представители "Газпрома" не комментируют ситуацию.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в прекращении поставок газа и отмечали выполнение всех обязательств. В то же время компании из РФ грозит штраф в размере 10% от всего оборота, если ее вину докажут.

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Ситуация с российским газом

Энергоресурсы для России всегда были одним из самых действенных способов влияния на Евросоюз. В частности, когда сертифицировать кремлевский "Северный поток – 2" там отказались, Дмитрий Медведев начал угрожать ЕС ценами по 2000 евро за кубометр газа.

Когда Запад ввел сотни санкций против России и экономика агрессора затрещала, Путин придумал новый способ шантажа – введение оплаты за голубое топливо в рублях, чтобы предотвратить дефицит и взять ситуацию под контроль. На ультиматум Европа не согласилась.

Следовательно, "Газпром", еще в начале 2022 года заявлявший о нехватке топлива, начал прокачивать через Украину максимальные объемы газа – по 109 миллионов кубометров почти каждый день. И это на фоне нестабильных цен на европейской бирже.

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Раньше мы рассказывали, что страны Евросоюза смогут избавиться от зависимости от энергоносителей РФ ориентировочно за 2 года. В то же время в Украине из-за войны стали добывать меньше газа.