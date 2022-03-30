До російського монополіста увірвались з обшуками: у чому звинувачують "Газпром"

Країни Євросоюзу нарешті наважились дати відсіч Росії з її газовим шантажем

Махінації з цінами на російський газ таки помітили в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

30 березня офіси російського "Газпрому" в Німеччині обшукали. Антимонопольний регулятор ЄС запідозрив компанію в цінових маніпуляціях.

Як передає Reuters, мовиться про свідоме завищення цін на блакитне паливо у Європі до рекордних значень.

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Обшуки здійснили в офісах Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH у Німеччині, які є підрозділами російського газового монополіста. На дві компанії припадає до 20% постачання газу на німецький ринок.

Перші закиди до "Газпрому" щодо свідомого стримування постачання та підвищення цін на блакитне паливо в ЄС звучали ще в січні. Ймовірно, упродовж кількох місяців антимонопольний комітет збирав інформацію про дії російської компанії. Однак зараз ні офіційні джерела в Європі, ні представники "Газпрому" не коментують ситуацію.

Раніше в Кремлі відкидали звинувачення в припиненні постачання газу і наголошували на виконанні усіх зобов’язань. Водночас компанії з РФ загрожує штраф у розмірі 10% від усього обороту, якщо її провину доведуть.

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Ситуація з російським газом

Енергоресурси для Росії завжди були одним з найдієвіших способів впливу на Євросоюз. Зокрема, коли сертифікувати кремлівський "Північний потік – 2" там відмовились, Дмитро Медведєв почав погрожувати ЄС цінами по 2000 євро за кубометр газу.

Коли Захід ввів сотні санкцій проти Росії і економіка агресора затріщала, Путін придумав новий спосіб шантажу – введення оплати за блакитне паливо в рублях, щоб запобігти дефіциту і взяти ситуацію під контроль. На ультиматум Європа не погодилась.

Відтак "Газпром", який ще на початку 2022 року заявляв про нестачу палива, почав прокачувати через Україну максимальні об’єми газу – по 109 мільйонів кубометрів майже щодня. І це на тлі нестабільних цін на європейській біржі.

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Раніше ми розповідали, що країни Євросоюзу зможуть позбутися залежності від енергоносіїв РФ орієнтовно за 2 роки. Водночас в Україні через війну стали видобувати менше газу.