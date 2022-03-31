Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Ходитимуть пішки? Що відбувається з цінами на авто у Росії

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 12:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що сталося на автомобільному ринку РФ та на скільки піднялися ціни
Російський авторинок потерпає від санкцій
Російський авторинок потерпає від санкцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції проти РФ за її війну проти України вже добряче вдарили по економіці. Світові компанії не хочуть працювати з агресором. Тепер значні проблеми виникли з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок.

Однак велике падіння ще попереду. Про це повідомляють автодилери для Forbes Russia.

Реклама

У виграші лише китайські бренди

Представники одного з найбільших російських автодилерів повідомили, що в березні продаж нових автомобілів скоротився на 60%. Інші компанії кажуть, що показник порівняно з лютим упав на 42%.

Головною причиною такого падіння називають заяви великих автоконцернів про припинення співпраці з РФ через війну проти України. Деякі компанії зупинили експорт та імпорт авто, деякі зупинили виробництво на російських заводах.

Однак серед винятків – китайські автомобілі. Їхні бренди навпаки, на думку експертів, за березень можуть збільшити свою частку на ринку до 30%.

Реклама

Ціни зросли в кілька разів

З початку року і до кінця березня ціни на деякі марки зросли на 100% і більше. Зростання торкнулося навіть авто російського виробництва.

Представники автосалонів наводять приклад: трилітровий дизельний кросовер Х3 BMW на початку року коштував 3-4 млн рублів, тепер ціна сягає 15-16 млн рублів.

Ринок чекає безпрецедентне падіння продажів

Роман Єшкільов, експерт маркетплейсу "Банкавто" заявив, що попри наявні вже показники падіння буде небачене. Для цього, окрім санкцій і проблем після зупинки співпраці компаній з РФ, є декілька причин:

Реклама
  • дилери, не маючи розуміння, що буде з подальшими поставками від автовиробників, навіть маючи складські залишки, готові розпродувати авто;
  • на авторинку різко збільшилися ставки з автокредитів, а деякі банки припинили їхню видачу. Все це сукупно призвело до критичного падіння попиту.

З Росії вийшов найбільший у світі виробник підшипників

Раніше ми писали, що компанія SKF найбільший виробник підшипників у світі і у Росії зупинила свій завод у російському місті Твер, а також більше не постачатиме своєї основної продукції.

Підшипники один з ключових елементів для виробництва російських вагонів. Зокрема і тих, на яких возять військову техніку, в тому числі до українських кордонів. Також цими підшипниками користуються на заводах КАМАЗ та ГАЗ.

"Сьогодні" розповідали, що З РФ йде велика золотодобувна компанія та у чому звинувачують "Газпром".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47255.09

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3408.82

Litecoin (LTC)

129.81

Ripple (XRP)

0.87

Купити криптовалюту

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти