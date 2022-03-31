Ходитимуть пішки? Що відбувається з цінами на авто у Росії

Розповідаємо, що сталося на автомобільному ринку РФ та на скільки піднялися ціни

Російський авторинок потерпає від санкцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції проти РФ за її війну проти України вже добряче вдарили по економіці. Світові компанії не хочуть працювати з агресором. Тепер значні проблеми виникли з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок.

Однак велике падіння ще попереду. Про це повідомляють автодилери для Forbes Russia.

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У виграші лише китайські бренди

Представники одного з найбільших російських автодилерів повідомили, що в березні продаж нових автомобілів скоротився на 60%. Інші компанії кажуть, що показник порівняно з лютим упав на 42%.

Головною причиною такого падіння називають заяви великих автоконцернів про припинення співпраці з РФ через війну проти України. Деякі компанії зупинили експорт та імпорт авто, деякі зупинили виробництво на російських заводах.

Однак серед винятків – китайські автомобілі. Їхні бренди навпаки, на думку експертів, за березень можуть збільшити свою частку на ринку до 30%.

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Ціни зросли в кілька разів

З початку року і до кінця березня ціни на деякі марки зросли на 100% і більше. Зростання торкнулося навіть авто російського виробництва.

Представники автосалонів наводять приклад: трилітровий дизельний кросовер Х3 BMW на початку року коштував 3-4 млн рублів, тепер ціна сягає 15-16 млн рублів.

Ринок чекає безпрецедентне падіння продажів

Роман Єшкільов, експерт маркетплейсу "Банкавто" заявив, що попри наявні вже показники падіння буде небачене. Для цього, окрім санкцій і проблем після зупинки співпраці компаній з РФ, є декілька причин:

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дилери, не маючи розуміння, що буде з подальшими поставками від автовиробників, навіть маючи складські залишки, готові розпродувати авто;

на авторинку різко збільшилися ставки з автокредитів, а деякі банки припинили їхню видачу. Все це сукупно призвело до критичного падіння попиту.

З Росії вийшов найбільший у світі виробник підшипників

Раніше ми писали, що компанія SKF – найбільший виробник підшипників у світі і у Росії – зупинила свій завод у російському місті Твер, а також більше не постачатиме своєї основної продукції.

Підшипники – один з ключових елементів для виробництва російських вагонів. Зокрема і тих, на яких возять військову техніку, в тому числі до українських кордонів. Також цими підшипниками користуються на заводах КАМАЗ та ГАЗ.

"Сьогодні" розповідали, що З РФ йде велика золотодобувна компанія та у чому звинувачують "Газпром".