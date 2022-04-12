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Відчує кожен у місті та селі: росіян чекають серйозні проблеми з унітазами

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 17:14
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Розповідаємо, чому в Російській Федерації незабаром може виникнути дефіцит унітазів
З російських магазинів може зникнути сантехніка
З російських магазинів може зникнути сантехніка / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після санкцій проти Російської Федерації за війну проти України росіяни відчули на собі вплив таких обмежень. Ціни на продукти зростають, а деякі товари взагалі зникають з полиць.

Тепер у Росії можливий дефіцит сантехніки, зокрема туалетів. Про це повідомило російське видання "Комерсант".

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У РФ перебої з постачанням сантехніки

Російські магазини змушені продавати складські залишки через заборону постачання низки товарів із західних країн. До цього переліку входять фарби і лаки, глини, окремі види ванн, душових кабін, унітазів, керамічної черепиці.

А от замінити ці складники РФ буде важко, адже компоненти для лакофарбової продукції завозилися з Європи, а білий каолін для унітазів і раковин переважно йшов з України.

В теорії російські виробники сантехніки можуть співпрацювати з Китаєм, однак ціни на такі товари там значно вищі.

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У виданні зазначають, що запаси вже розпродують, і дефіцит на сантехніку відчується за кілька місяців.

В супермаркетах РФ почали захищати продукти від покупців

Раніше ми писали, що звичайні росіяни відчули на собі нестачу деяких продуктів та товарів, а ще й зростання цін. Після цього в російських супермаркетах почастішали випадки крадіжок.

Тепер деякі продукти продають у спеціальному захисті. Зокрема, на пачки сиру чи консерви чіпляють спеціальні магніти, а, наприклад, масло поміщають у прозорі коробки.

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"Сьогодні" також розповідали, чому у РФ виникли проблеми з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок і на скільки там піднялись ціни.

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