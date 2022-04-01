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Скільки ще чекати дефолту Росії – аналітики озвучили дату

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 10:45
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Розповідаємо, коли саме в Росії може настати дефолт через проблеми із виплатами зовнішніх кредитів
Дефолт Росії може наступити наприкінці весни
Дефолт Росії може наступити наприкінці весни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія після санкційного удару намагається і далі шантажувати Європу та посилити свій вплив. Нещодавно президент РФ Володимир Путін вирішив, що газ до "недружніх країн" треба продавати за рублі. Однак такий шантаж не дає результату, а тим часом аналітики дають невтішні прогнози щодо дефолту.

Тепер названо нову дату, коли може настати дефолт Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Залишилось менше двох місяців

Росії вже раз вдалося уникнути дефолту попри санкції Заходу. Тоді їй дозволили сплачувати борги із арештованих рахунків. Такий дозвіл триватиме до 25 травня, а вже за два дні РФ потрібно буде здійснити чергову виплату.

"Росію може бути змушена здійснити платежі в рублях і на банківські рахунки в Росії, що, як стверджує міністерство фінансів, буде альтернативним варіантом. Однак це буде дефолтом", повідомляють у виданні.

А причина у тому, що юридичні умови вимагають здійснити виплати у доларах. Крім того, є варіант, що Росія не здійснить платежів, а це теж означатиме дефолт.

"Росія вже заблокована на міжнародних ринках запозичень через санкції Заходу, але дефолт означатиме, що вона не зможе відновити доступ доти, доки кредити не будуть повністю погашені, а будь-які судові справи, пов'язані з дефолтом, не будуть вирішені", йдеться у повідомленні.

Навіть якщо санкції з РФ найближчим часом знімуть, то все одно репутація на фінансових ринках буде зіпсована.

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Реакція світу на вимогу платити за газ рублями

Щойно Путін оголосив свою нову ідею-фікс, відбулася розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з кремлівським лідером. У РФ його запевнили, що для європейців у системі оплати нічого не зміниться.

Шольц заявив, що в будь-якому випадку оплата відбуватиметься й надалі в євро та доларах, як це прописано в контрактах. Водночас до кінця 2022 року Німеччина планує усунути залежність від російських енергоресурсів.

Росія постачає до Європи газу на суму майже 9,75 мільярда доларів на місяць, за підсумками січня 2022 року. Газпром перекачав понад 7 мільярдів кубометрів газу до 20 країн ЄС, зокрема Австрії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Естонії, Польщі.

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Країни G7 також категорично відмовились платити Росії за газ в рублях. Міністерка оборони Австрії Клаудія Теннер заявила, що європейці мають єдину позицію щодо цього.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо не буде оплати за газ в рублях, не буде й блакитного палива у Європі. Напередодні німецькі офіси "Газпрому" обшукали та запідозрили у свідомому завищенні цін на газ.

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