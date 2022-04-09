Крадуть все, що влізе в карман: як в супермаркетах захищають продукти від росіян

З початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України, російська економіка зазнала чималого впливу. Зокрема, звичайні росіяни відчули на собі нестачу деяких продуктів та товарів, а ще і зростання цін. Після цього в російських супермаркетах почастішали випадки крадіжок.
"Сьогодні" розказує, як тепер від росіян захищають продукти у магазинах.
Консерви з магнітами і масло в захисних коробках
Як повідомляє російське видання Medialeaks, покупці з різних міст Росії скаржаться, що тепер деякі продукти продають у спеціальному захисті. Зокрема, на пачки сиру чи консерви чіпляють спеціальні магніти, а, наприклад, масло поміщають у прозорі коробки.
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"Підійшла до вітрини з вершковим маслом, на автоматі простягла руку до одного з видів (завжди беру тільки його), і навіть злякалася: кожна пачка у прозорій пластиковій коробочці, і взяти її з полиці можна лише разом із цією коробкою", – розповіла жінка з РФ.
Співробітники деяких магазинів пояснюють, що це зробили для того, аби захистити товари від крадіжок. Таке їм довелося робити після випадків, коли покупці почали красти в кишені найпростіші невеликі продукти – шоколад, олію та консерви. Одне з пояснень, чому росіяни вдаються до таких дій, – значне зростання цін на товари.
На скільки в Росії здорожчали продукти
Раніше ми розповідали, що індекс споживчих цін у Росії за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.
З початку року з продовольчих товарів найбільше зросли ціни на:
- цукор – на 53%;
- сіль – 18%;
- маргарин – 14%;
- капусту – 85%;
- цибулю – 63%;
- моркву – 53%.
Ціни в Росії зростають і не на продовольчі товари. Зокрема, на прокладки ціни зросли на 24%, на підгузки та пральний порошок – на 20%, мило – 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.
Водночас є дані, що річна інфляція в Росії станом на 1 квітня прискорилася приблизно до 16,6%.
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