Крадуть все, що влізе в карман: як в супермаркетах захищають продукти від росіян

Розповідаємо, чому в Росії почастішали випадки крадіжок продуктів, і що роблять супермаркети, аби цьому запобігти

Російським супермаркетам доводиться захищати товари від крадіжок / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України, російська економіка зазнала чималого впливу. Зокрема, звичайні росіяни відчули на собі нестачу деяких продуктів та товарів, а ще і зростання цін. Після цього в російських супермаркетах почастішали випадки крадіжок.

"Сьогодні" розказує, як тепер від росіян захищають продукти у магазинах.

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Консерви з магнітами і масло в захисних коробках

Як повідомляє російське видання Medialeaks, покупці з різних міст Росії скаржаться, що тепер деякі продукти продають у спеціальному захисті. Зокрема, на пачки сиру чи консерви чіпляють спеціальні магніти, а, наприклад, масло поміщають у прозорі коробки.

"Підійшла до вітрини з вершковим маслом, на автоматі простягла руку до одного з видів (завжди беру тільки його), і навіть злякалася: кожна пачка у прозорій пластиковій коробочці, і взяти її з полиці можна лише разом із цією коробкою", – розповіла жінка з РФ.

Співробітники деяких магазинів пояснюють, що це зробили для того, аби захистити товари від крадіжок. Таке їм довелося робити після випадків, коли покупці почали красти в кишені найпростіші невеликі продукти – шоколад, олію та консерви. Одне з пояснень, чому росіяни вдаються до таких дій, – значне зростання цін на товари.

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На скільки в Росії здорожчали продукти

Раніше ми розповідали, що індекс споживчих цін у Росії за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.

З початку року з продовольчих товарів найбільше зросли ціни на: