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Крадуть все, що влізе в карман: як в супермаркетах захищають продукти від росіян

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 квітня, 13:22
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Розповідаємо, чому в Росії почастішали випадки крадіжок продуктів, і що роблять супермаркети, аби цьому запобігти
Російським супермаркетам доводиться захищати товари від крадіжок
Російським супермаркетам доводиться захищати товари від крадіжок / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України, російська економіка зазнала чималого впливу. Зокрема, звичайні росіяни відчули на собі нестачу деяких продуктів та товарів, а ще і зростання цін. Після цього в російських супермаркетах почастішали випадки крадіжок.

"Сьогодні" розказує, як тепер від росіян захищають продукти у магазинах.

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Консерви з магнітами і масло в захисних коробках

Як повідомляє російське видання Medialeaks, покупці з різних міст Росії скаржаться, що тепер деякі продукти продають у спеціальному захисті. Зокрема, на пачки сиру чи консерви чіпляють спеціальні магніти, а, наприклад, масло поміщають у прозорі коробки.

"Підійшла до вітрини з вершковим маслом, на автоматі простягла руку до одного з видів (завжди беру тільки його), і навіть злякалася: кожна пачка у прозорій пластиковій коробочці, і взяти її з полиці можна лише разом із цією коробкою", – розповіла жінка з РФ.

Співробітники деяких магазинів пояснюють, що це зробили для того, аби захистити товари від крадіжок. Таке їм довелося робити після випадків, коли покупці почали красти в кишені найпростіші невеликі продукти шоколад, олію та консерви. Одне з пояснень, чому росіяни вдаються до таких дій, значне зростання цін на товари.

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На скільки в Росії здорожчали продукти

Раніше ми розповідали, що індекс споживчих цін у Росії за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.

З початку року з продовольчих товарів найбільше зросли ціни на:

  • цукор на 53%;
  • сіль 18%;
  • маргарин 14%;
  • капусту 85%;
  • цибулю 63%;
  • моркву 53%.

Ціни в Росії зростають і не на продовольчі товари. Зокрема, на прокладки ціни зросли на 24%, на підгузки та пральний порошок на 20%, мило 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

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Водночас є дані, що річна інфляція в Росії станом на 1 квітня прискорилася приблизно до 16,6%.

Читайте також про те, коли в Росії наступить дефолт, чому у РФ виникли проблеми з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок і на скільки там піднялись ціни.

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$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
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