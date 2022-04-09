Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Воруют все, что влезет в карман: как в супермаркетах защищают продукты от россиян

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 апреля, 13:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, почему в России участились случаи воровства продуктов, и что делают супермаркеты, чтобы это предотвратить
Российским супермаркетам приходится защищать товары от краж
Российским супермаркетам приходится защищать товары от краж / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, российская экономика испытала немалое влияние. В частности, обычные россияне почувствовали на себе недостаток некоторых продуктов и товаров, а еще и рост цен. После этого в российских супермаркетах участились случаи воровства.

"Сегодня" рассказывает, как теперь от россиян защищают продукты в магазинах.

Реклама

Консервы с магнитами и масло в защитных коробках

Как сообщает российское издание Medialeaks, покупатели из разных городов России жалуются, что теперь некоторые продукты продают в специальной защите. В частности, на пачки сыра или консервы цепляют специальные магниты, а например, масло помещают в прозрачные коробки.

"Подошла к витрине со сливочным маслом, на автомате протянула руку к одному из видов (всегда беру только его), и даже испугалась: каждая пачка в прозрачной пластиковой коробочке, и взять ее с полки можно только вместе с этой коробкой", – рассказала женщина из РФ.

Сотрудники некоторых магазинов объясняют, что это сделали для того, чтобы оградить товары от краж. Такое им пришлось делать после случаев, когда покупатели начали воровать в карманы самые простые небольшие продукты шоколад, масло и консервы. Одно из объяснений, почему россияне предпринимают такие действия, значительный рост цен на товары.

Реклама

На сколько в России подорожали продукты

Ранее мы говорили, что индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%.

С начала года по продовольственным товарам больше всего выросли цены на:

  • сахар на 53%;
  • соль 18%;
  • маргарин 14%;
  • капусту 85%;
  • лук 63%;
  • морковь 53%.

Цены в России растут и не на продовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок на 20%, мыло 17%. Лекарство в среднем подорожало на 15-20%.

Реклама

В то же время есть данные, что годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилось примерно до 16,6%.

Читайте также о том, когда в России наступит дефолт , почему у РФ возникли проблемы с продажей автомобилей американских, европейских и японских марок и на сколько там поднялись цены.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять