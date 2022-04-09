Воруют все, что влезет в карман: как в супермаркетах защищают продукты от россиян

Рассказываем, почему в России участились случаи воровства продуктов, и что делают супермаркеты, чтобы это предотвратить

Российским супермаркетам приходится защищать товары от краж / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, российская экономика испытала немалое влияние. В частности, обычные россияне почувствовали на себе недостаток некоторых продуктов и товаров, а еще и рост цен. После этого в российских супермаркетах участились случаи воровства.

"Сегодня" рассказывает, как теперь от россиян защищают продукты в магазинах.

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Консервы с магнитами и масло в защитных коробках

Как сообщает российское издание Medialeaks, покупатели из разных городов России жалуются, что теперь некоторые продукты продают в специальной защите. В частности, на пачки сыра или консервы цепляют специальные магниты, а например, масло помещают в прозрачные коробки.

"Подошла к витрине со сливочным маслом, на автомате протянула руку к одному из видов (всегда беру только его), и даже испугалась: каждая пачка в прозрачной пластиковой коробочке, и взять ее с полки можно только вместе с этой коробкой", – рассказала женщина из РФ.

Сотрудники некоторых магазинов объясняют, что это сделали для того, чтобы оградить товары от краж. Такое им пришлось делать после случаев, когда покупатели начали воровать в карманы самые простые небольшие продукты – шоколад, масло и консервы. Одно из объяснений, почему россияне предпринимают такие действия, – значительный рост цен на товары.

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С начала года по продовольственным товарам больше всего выросли цены на: