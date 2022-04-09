Воруют все, что влезет в карман: как в супермаркетах защищают продукты от россиян

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, российская экономика испытала немалое влияние. В частности, обычные россияне почувствовали на себе недостаток некоторых продуктов и товаров, а еще и рост цен. После этого в российских супермаркетах участились случаи воровства.
"Сегодня" рассказывает, как теперь от россиян защищают продукты в магазинах.
Консервы с магнитами и масло в защитных коробках
Как сообщает российское издание Medialeaks, покупатели из разных городов России жалуются, что теперь некоторые продукты продают в специальной защите. В частности, на пачки сыра или консервы цепляют специальные магниты, а например, масло помещают в прозрачные коробки.
Далее по теме
"Подошла к витрине со сливочным маслом, на автомате протянула руку к одному из видов (всегда беру только его), и даже испугалась: каждая пачка в прозрачной пластиковой коробочке, и взять ее с полки можно только вместе с этой коробкой", – рассказала женщина из РФ.
Сотрудники некоторых магазинов объясняют, что это сделали для того, чтобы оградить товары от краж. Такое им пришлось делать после случаев, когда покупатели начали воровать в карманы самые простые небольшие продукты – шоколад, масло и консервы. Одно из объяснений, почему россияне предпринимают такие действия, – значительный рост цен на товары.
На сколько в России подорожали продукты
Ранее мы говорили, что индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%.
С начала года по продовольственным товарам больше всего выросли цены на:
- сахар – на 53%;
- соль – 18%;
- маргарин – 14%;
- капусту – 85%;
- лук – 63%;
- морковь – 53%.
Цены в России растут и не на продовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарство в среднем подорожало на 15-20%.
В то же время есть данные, что годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилось примерно до 16,6%.
Читайте также о том, когда в России наступит дефолт , почему у РФ возникли проблемы с продажей автомобилей американских, европейских и японских марок и на сколько там поднялись цены.