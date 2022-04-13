Як переказати гроші з телефону на карту – найкращі способи

Якщо на банківській карті не вистачає грошей, їх легко можна переказати з телефону, тобто з мобільного рахунку.
"Сьогодні" розповідають, як правильно та швидко це зробити.
Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів і вони залежать від вашого оператора зв'язку.
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Наприклад, на сайті "Київстар" є розділ "Смарт-гроші", зайшовши туди виберіть опцію " З мобільного на карту".
Перед вами з'явиться поле, де потрібно ввести номер картки, номер телефону та суму, яку потрібно переказати.
Врахуйте, що за один раз можна провести платіж не більше 3 тис. грн.
У Vodafone для таких випадків є спеціальний додаток Vodafone Pay, він доступний для користувачів IOS та Android. Проте зважте, що за таку послугу з вас можуть взяти до 4% комісії.
Якщо у вас немає доступу до інтернету, то картку можна поповнити за допомогою SMS-повідомлення, але така послуга є не у всіх операторів.
Для користувачів"Київстар" така можливість доступна, вам необхідно набрати повідомлення "63069 "пробіл" номер картки "пробіл" сума" та відправити його на номер 888.
Останнім способом, доступним для клієнтів будь-яких українських операторів, є поповнення через платіжні системи - "ГлобалМані", EasyPay, LiqPay, iPay.ua.
Для цього необхідно зареєструватися та перейти на вкладку "Поповнити картку", ввести реквізити.
Далі введіть номер телефону, з якого хочете списати гроші та суму – підтвердіть платіж.
Як отримати 2000 грн на карту Ощадбанку
Вимушені переселенці в Україні можуть отримати від держави допомогу у розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та людей з інвалідністю).
Для того, щоб перерахувати виплати необхідно зареєструватися як ВПО і подати заяву.
Зробити це можна звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".
Щоб отримати гроші на карту Ощадбанку у заяві вам потрібно вказати номер рахунку саме у цій фінансовій установі.
"Сьогодні" також писали, як отримати цю виплату через ПриватБанк і розповідали, за що Monobank без попередження списав гроші з картки своєї клієнтки.