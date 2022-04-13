Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Як переказати гроші з телефону на карту – найкращі способи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 10:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про найкращі способи перевести гроші з мобільного номера на банківську картку
Найкращі способи переказати гроші з рахунку
Найкращі способи переказати гроші з рахунку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо на банківській карті не вистачає грошей, їх легко можна переказати з телефону, тобто з мобільного рахунку.

"Сьогодні" розповідають, як правильно та швидко це зробити.

Реклама

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів і вони залежать від вашого оператора зв'язку.

Наприклад, на сайті "Київстар" є розділ "Смарт-гроші", зайшовши туди виберіть опцію " З мобільного на карту".

Перед вами з'явиться поле, де потрібно ввести номер картки, номер телефону та суму, яку потрібно переказати.

Реклама

Врахуйте, що за один раз можна провести платіж не більше 3 тис. грн.

У Vodafone для таких випадків є спеціальний додаток Vodafone Pay, він доступний для користувачів IOS та Android. Проте зважте, що за таку послугу з вас можуть взяти до 4% комісії.

Якщо у вас немає доступу до інтернету, то картку можна поповнити за допомогою SMS-повідомлення, але така послуга є не у всіх операторів.

Реклама

Для користувачів"Київстар" така можливість доступна, вам необхідно набрати повідомлення "63069 "пробіл" номер картки "пробіл" сума" та відправити його на номер 888.

Останнім способом, доступним для клієнтів будь-яких українських операторів, є поповнення через платіжні системи - "ГлобалМані", EasyPay, LiqPay, iPay.ua.

Для цього необхідно зареєструватися та перейти на вкладку "Поповнити картку", ввести реквізити.

Далі введіть номер телефону, з якого хочете списати гроші та суму – підтвердіть платіж.

Як отримати 2000 грн на карту Ощадбанку

Вимушені переселенці в Україні можуть отримати від держави допомогу у розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та людей з інвалідністю).

Для того, щоб перерахувати виплати необхідно зареєструватися як ВПО і подати заяву.

Зробити це можна звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".

Щоб отримати гроші на карту Ощадбанку у заяві вам потрібно вказати номер рахунку саме у цій фінансовій установі.

"Сьогодні" також писали, як отримати цю виплату через ПриватБанк і розповідали, за що Monobank без попередження списав гроші з картки своєї клієнтки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
26,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти