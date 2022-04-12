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Податкові пільги під час війни – за що можна не платити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 17:02
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Розповідаємо про усі податкові послаблення для українців під час дії воєнного стану
Від яких податків звільнили українців під час війни
Від яких податків звільнили українців під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для того, щоб підтримати українців та український бізнес держава запровадила деякі податкові послаблення, як для фізосіб, так і для підприємців.

"Сьогодні" розповідають про усі податкові пільги в Україні під час війни.

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Єдиний податок

Фізичні особи підприємці третьої та другої групи спрощеної системи оподаткування можуть взагалі не сплачувати єдиний податок, якщо не мають такої змоги.

Наразі діє правило "плати, якщо хочеш" і несплата податків не тягне за собою відповідальності і заборгованості, яку потрібно гасити.

Для ФОП третьої групи, дохід яких за рік не перевищує 10 млрд грн встановили нову ставку єдиного податку – 2%, що менше довоєнного рівня.

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Єдиний соціальний внесок

З 1 березня в Україні запровадили ще одну податкову пільгу, яка діятиме під час воєнного стану і ще рік після його закінчення.

Згідно з ним, українські ФОП, самозайняті особи та члени фермерських господарств мають право не платити ЄСВ за себе.

Також роботодавці можуть за власним бажанням платити або не платити ЄСВ за працівників, які були мобілізовані у оборонні структури.

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Позбавлення відповідальності

Під час дії на території країни воєнного стану усі терміни та контроль за ними зупиняються.

Також підприємці можуть звільнитися від податкової відповідальності, якщо не можуть вчасно виконувати свої зобов’язання, зокрема:

  • дотримання строків сплати податків та зборів;
  • дотримання строків подання податкової звітності;
  • дотримання термінів реєстрації податкових чи акцизних накладних.

Однак зауважте, що це не звільняє вас від зобов’язань, і виконати їх треба буде протягом трьох місяців після закінчення війни.

Крім цього, було запроваджено мораторій на податкові перевірки до кінця чи скасування воєнного стану.

До підприємців не будуть не застосовують санкції у разі порушення законодавства у сфері реєстраторів розрахункових операцій.

Податок за землю

З 1 березня по 31 грудня того року, у який буде скасовано воєнний стан, не потрібно платити земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної чи комунальної власності на окупованих територіях чи територіях, де ведуться бойові дії.

Податок на нерухомість

Раніше ми розповідали, що на час воєнного стану в Україні для громадян скасовано податок на нерухомість.

Його можна буде не платити за цілих два роки – 2021 рік, заплатити за який потрібно було до 1 липня 2022 року, і на поточний 2022-й.

Таким чином українців фактично звільнили від сплати податку за житло, яке могло бути зруйноване російськими військами.

"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за оренду квартири під час війни і розповідали, яку ще допомогу українці отримали від держави.

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