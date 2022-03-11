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Допомогти українській армії: як переказати кошти ЗСУ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 20:03
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Розповідаємо, якими способами можна переказати кошти для Збройних сил України
Як допомогти українській армії
Як допомогти українській армії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ще до повномасштабної війни РФ проти України різні організації збирали кошти для підтримки української армії. З лютого 2022 року збір коштів активізувався, і до процесу долучилися як неурядові, так і державні організації.

"Сьогодні" розповідають, якими надійними способами можна переказати кошти ЗСУ та підтримати нашу армію під час війни.

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Національний банк України

З перших днів війни Нацбанк долучився до збору коштів та відкрив офіційний рахунок. На нього можна надіслати гроші кількома способами:

  • через Google Pay;
  • за номером карти;
  • за реквізитами у різній валюті.

Усі дані можна знайти за цим посиланням.

Ще один спосіб переказати кошти на рахунок НБУ – зробити це у будь-якому працюючому відділенні Укрпошти.

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У пресслужбі Нацбанку повідомили, що станом на 11 березня на спецрахунок було перераховано понад 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Застосунок "Дія"

Слідом за Нацбанком про збір коштів на армію оголосили і в Міністерстві цифрової трансформації. Його очільник Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" з'явився спеціальний розділ.

У самому застосунку в розділі "Документи" є кнопка "Допомогти армії". Саме там кошти можна переказати напряму фонду "Повернись живим".

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10 березня розробники застосунку повідомляли, що через "Дію" вдалося зібрати вже 120 млн грн.

Фонд "Повернись живим"

Благодійний фонд був заснований ще 2014 року, коли Росія тільки розпочала війну проти України. Відтоді він став одним із найбільших фондів допомоги українським військовим.

Перерахувати кошти фонду можна на рахунки в ПриватБанку та Ощадбанку, за допомогою Bitcoin, також можна зробити це в іноземній валюті.

Детально про способи допомогти армії через "Повернись живим" розписано у цьому дописі.

Зараз відомо, що з 24 лютого по 10 березня 2022 року благодійники перерахували на рахунки фонду понад два мільярди гривень, не враховуючи внески криптовалютою та готівкою.

Криптовалюта

Крім усього, Мінцифра створила гаманці для перерахування коштів для потреб ЗСУ у вигляді криптовалюти. Усі реквізити доступні на офіційному сайті відомства.

Також українські банки розробили у своїх застосунках спеціальні розділи для переказу коштів військовим. Кожен користувач може перевірити у своєму банку, де та як скористатися такою послугою та долучитися до допомоги.

Гроші також можна надсилати численним благодійним організаціям, які зараз, під час воєнних дій в Україні, розгорнули активну діяльність. Головне – перевіряти офіційні повідомлення та реквізити на офіційних сторінках та надсилати кошти лише перевіреним організаціям.

Взаємодія держави та бізнесу під час війни

"Сьогодні" вже писали про те, що може робити бізнес, аби допомогти країні встояти під час війни та подолати її наслідки.

Головне зараз – зрозуміти потреби суспільства та переорієнтувати свою діяльність відповідно до них. Також варто потурбуватися про своїх робітників та зберегти якомога більше робочих місць. Ще один варіант допомоги – волонтерство.

"Сьогодні" також писали, які пільги для бізнесу запровадила держава. Уже діє програма з евакуації бізнесу, коли власники можуть вивезти свої підприємства із зони бойових дій.

Також на час воєнного стану створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. Ми розписали, яку допомогу пропонує держава та що про це думають експерти.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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