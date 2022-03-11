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Пільги для бізнесу: кого на час війни звільнили від податків

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 12:32
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Розповідаємо, кому та які пільги надала держава на час воєнного стану
Кому та які пільги надала держава на час воєнного стану
Кому та які пільги надала держава на час воєнного стану / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну, яку Російська Федерація розв'язала проти України, бізнес змушений або закриватися, або підлаштовуватися під воєнні умови. Держава уже запровадила програму з евакуації бізнесу, коли власники можуть вивезти свої підприємства із зони бойових дій. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що на час воєнного стану створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам.

"Сьогодні" розповідають, які пільги сьогодні є для бізнесу та що держава готує далі.

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Які зміни

Про пакет підтримки пізніше розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він пояснив, що вводяться такі правила:

  • на час воєнного стану та протягом року після його завершення звільняються від сплати ЄСВ фізичні особи-підприємці І та ІІ групи;
  • підприємства та фізичні особи-підприємці ІІІ групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав Збройних сил України (в тому числі тероборони);
  • уряд відтермінує сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити;
  • уряд відкладе впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців;
  • скасовуються всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням;
  • встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

Що думають експерти

Директор з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов'язків голови Мінекономрозвитку Павло Кухта у коментарі "Фокусу" сказав, що ці заходи влади допоможуть бізнесу.

На його думку, зараз важливо, щоб бізнес не припиняв свою роботу у зонах, де не ведуться бойові дії та є відносна безпека. На цей момент це стосується західних регіонів країни.

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"Немає жодного сенсу у тому, що там зачинені магазини, перукарні й інші бізнеси, які потрібні людям. Через ті регіони проходять мільйони біженців. У них є звичайні людські потреби, ці потреби треба обслуговувати. Це нормальне економічне життя, і в тилу воно має працювати", наголосив Кухта.

Чи вплине скорочення надходжень ЄСВ на соцвиплати

Раніше Зеленський анонсував виплату 6,5 тис. грн фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через напад РФ. Це стосується всіх найманих працівників та ФОП, без жодних додаткових умов.

Кухта вважає, що якщо скорочення надходжень ЄСВ призведе до нестачі коштів на додаткові соцвиплати, то в України знайдеться підтримка від світу, яка перекриє усі дефіцити.

"У нас дуже інтенсивний конфлікт на нашій території з великою армією суперника. Тут не до того, щоб управляти дефіцитом бюджету. Буде великий дефіцит буде західна підтримка, яка допоможе його перекрити", пояснив економіст.

Чи варто бізнесу чекати ще більше допомоги

Президент Зеленський у своєму зверненні наголосив: "це – тільки перша частина великого пакета допомоги, урядової підтримки".

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За словами Кухти наступним кроком від держави може бути державне замовлення на усю необхідну наразі продукцію. Зокрема, і гуманітарні товари, і їжа, і бронежилети й розвантаження. Попри те, що всі ці товари досить дорогі, у держави є ресурсневикористані гроші з бюджету та міжнародна фінансова допомога.

"У цих умовах державне замовлення мало б сенс, при чому за якимись дуже спрощеними процедурами. Можливо, без системи тендерів, а із внесенням у Prozorro, як із ковідним фондом", – пояснив експерт.

Соціальна допомога та пенсії в умовах війни

"Сьогодні" вже розповідали, що українцям, які отримують пенсії на картку, вже виплатили гроші і залишилося вирішити питання з тими, хто отримує гроші на руки.

Також будуть здійснені виплати через переказ, навіть у разі зміни місця проживання. Виплати таким людям розпочнуться 4 березня, а субсидії та інші види соціальної допомоги – 7 числа.

"Сьогодні" також писали, що в Україні перестануть тимчасово видавати паспорти, та розповідали, що все більше українських банків запроваджують кредитні канікули для фізичних осіб та представників бізнесу.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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