В Україні починають евакуацію бізнесу – хто може скористатися програмою

Українські підприємства, що працюють в зоні бойових дій, можуть скористатися державною програмою евакуації.
Як розповів голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, у Кабміні вирішили розширити наявну програму евакуації та включити до переліку місцевий бізнес.
Власники або менеджери підприємств, які функціонують у "гарячих" точках, можуть самостійно звернутися з проханням щодо евакуації. Для цього потрібно заповнити невелику анкету.
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Бізнесу пропонують повністю або частково перевести людей і виробничі потужності в безпечне місце. Зі створенням належних умов робити на новому місці та можливості працевлаштування в КМУ обіцяють допомогти.
Скористатися програмою можуть підприємства, які виготовляють їжу, ліки, засоби гігієни, паливо й інші товари першої необхідності. Їм пропонують перебратися в західні області України.
Нові правила для бізнесу
На час воєнного стану, для бізнесу в Україні пом’якшили правила роботи. Зокрема, фізичних осіб-підприємців І і ІІ групи звільнили від сплати ЄСВ. Зміни діятимуть і впродовж року після завершення війни.
Підприємства і ФОПів ІІІ групи звільнили від сплати ЄСВ за найманих працівників, що зараз воюють в лавах Збройних сил або інших формувань, до прикладу, територіальної оборони. За них збір сплачуватиме держава.
Для всіх підприємств у скрутному становищі відтермінували сплату податків. Для ФОПів також відклали впровадження касових апаратів, і скасували всі планові перевірки, крім регулювання цін та ціноутворення.
Раніше ми розповідали про врегулювання питань щодо виплати українцям, які втратили роботу, грошової допомоги.
В Україні також суттєво розширили перелік товарів і послуг, на що можна витрачати гроші з картки єПідтримка.