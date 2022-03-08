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В Україні починають евакуацію бізнесу – хто може скористатися програмою

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 13:06
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У зв’язку з війною, українські підприємства вивозять із зони бойових дій
Власникам бізнесу пропонують перевести підприємства в західні області
Власникам бізнесу пропонують перевести підприємства в західні області / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські підприємства, що працюють в зоні бойових дій, можуть скористатися державною програмою евакуації.

Як розповів голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, у Кабміні вирішили розширити наявну програму евакуації та включити до переліку місцевий бізнес.

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Власники або менеджери підприємств, які функціонують у "гарячих" точках, можуть самостійно звернутися з проханням щодо евакуації. Для цього потрібно заповнити невелику анкету.

Бізнесу пропонують повністю або частково перевести людей і виробничі потужності в безпечне місце. Зі створенням належних умов робити на новому місці та можливості працевлаштування в КМУ обіцяють допомогти.

Скористатися програмою можуть підприємства, які виготовляють їжу, ліки, засоби гігієни, паливо й інші товари першої необхідності. Їм пропонують перебратися в західні області України.

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Нові правила для бізнесу

На час воєнного стану, для бізнесу в Україні пом’якшили правила роботи. Зокрема, фізичних осіб-підприємців І і ІІ групи звільнили від сплати ЄСВ. Зміни діятимуть і впродовж року після завершення війни.

Підприємства і ФОПів ІІІ групи звільнили від сплати ЄСВ за найманих працівників, що зараз воюють в лавах Збройних сил або інших формувань, до прикладу, територіальної оборони. За них збір сплачуватиме держава.

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Для всіх підприємств у скрутному становищі відтермінували сплату податків. Для ФОПів також відклали впровадження касових апаратів, і скасували всі планові перевірки, крім регулювання цін та ціноутворення.

Раніше ми розповідали про врегулювання питань щодо виплати українцям, які втратили роботу, грошової допомоги.

В Україні також суттєво розширили перелік товарів і послуг, на що можна витрачати гроші з картки єПідтримка.

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