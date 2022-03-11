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Є що націоналізувати: скільки російського майна в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 13:33
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Російських активів сьогодні в Україні – на мільярди доларів
Яке російське майно в Україні підлягає під націоналізацію
Яке російське майно в Україні підлягає під націоналізацію / Фото: Reuters/Anton Vaganov, Колаж: Сьогодні

3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять з Росії. Це рішення було ухвалене через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну. 10 березня відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів у ефірі 24 каналу, скільки в Україні російського майна, та що з цього вдасться вилучити.

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Кого стосується закон

У документі йдеться про те, що він стосується об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Також він стосується майна юридичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами – прямими чи опосередкованими.

"Якщо юридичні особи Російської Федерації через офшори, напряму мають якісь частки в наших підприємствах – то також діє цей правовий режим", – пояснив Веніславський.

Примусове вилучення майна відбувається без компенсації.

Крім того, дію закону можуть розширити. Вже зараз в Україні є ініціативи, які пропонують націоналізувати майно і фізичних осіб. Також на рівні парламентського комітету обговорюють, як поширити дію цього закону на тих осіб, які беззаперечно займаються колабораціонізмом.

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Як вилучатимуть майно

У законі йдеться про те, що спершу повинна пройти інвентаризація російського майна. Веніславський наголосив, що в української влади вже є розуміння того, яке майно є у прямій власності резидентів РФ, а яке через офшори.

Після того, як майно інвентаризують та ідентифікують, буде подання Кабміну до Ради нацбезпеки й оборони України. РНБО ухвалить рішення, яке введе у дію указ Президента України.

За словами Веніславського, має бути створене спеціальне держпідприємство, яке управлятиме майном на перших етапах перед тим, як це майно відсудять.

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Яке сьогодні майно росіян є в Україні

"У власності юросіб РФ є низка українських обленерго, облгазів тощо. Це те, що вже на перший погляд, без глибокого аналізу. В Україні на сьогоднішній день російських активів – і державних, і юросіб резидентів – це не сотні, це мільярди доларів, на які точно будуть накладені стягнення", – наголосив Веніславський.

"Сьогодні" вже повідомляли раніше, що аби реалізувати процедуру націоналізації, із державного чи місцевих бюджетів додатково виділяти кошти не потрібно.

Що буде з українським бізнесом

Через війну, яку Російська Федерація розв'язала проти України, бізнес змушений або закриватися, або підлаштовуватися під воєнні умови. Держава уже запровадила програму з евакуації бізнесу, коли власники можуть вивезти свої підприємства із зони бойових дій.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що на час воєнного стану створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. "Сьогодні" розписали, яку допомогу пропонує держава, та що про це думають експерти.

Також ми писали, яку компенсацію Україна отримає від російського агресора.

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